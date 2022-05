Ambre sur LinkedIn, ça doit être une challenge-enthousiast manager. twitter

Koh-Lanta, épisode 12: «Mais Ambre, elle se prend pour qui???»

Chaque mardi, Marie-Adèle regarde Le Totem Maudit avec un œil sur la télévision, un autre sur Twitter. Cette semaine, Ambre est une piñata force 1000 et Jean-Charles, un chaton qu'on a envie d'adopter.

Principale piñata de Twitter: Ambre 🪅

Ambre a eu l'outrecuidance d'envoyer Jean-Charles en épreuve de dernière chance en lui disant en somme que c'est pour son bien, qu'il doit «faire ses preuves» sur Koh-Lanta et «reprendre confiance en lui». Ambre, c'est vraiment cette supérieure hiérarchique qui te surcharge de travail et te dit: «vois-le comme un challenge.»

«Quand on écoute Ambre, c'est presque une chance qu'elle vous donne.» Même Denis sait qu'elle se fout de la gueule de Jean-Charles. Comme dirait un internaute: «Mais Ambre, elle se prend pour qui???»

Les meilleurs tweets:

Deuxième piñata de Twitter: Les tortues et la pub 🪅

Déjà que les conforts, c'est chiant, alors si c'est pour voir Ambre prendre son pied, merci mais non merci. C'est trop long, en plus, trop de publicités, on a l'impression de regarder Les Apprentis Aventuriers sur W9. Comme dirait un internaute: à cette allure, les bébés tortues seront nés que l'émission ne sera pas encore terminée.

Les meilleurs tweets:

Jean-Charles , chaton 😻!!!

Jean-Charles est éclaté dans les épreuves, mais il est armé d'une positivité et d'une gentillesse inoxydables, c'est absolument admirable. Savoir que ce chou à la crème existe bel et bien sur Terre me redonne confiance en moi tous les jours.

Les meilleurs tweets:

Et vous? Il y a un candidat qui vous énerve ou que vous adorez? Rendez-vous dans les commentaires!

