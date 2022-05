Denis Brogniart n'a pas vraiment dit ça. twitter/watson

Koh-Lanta épisode 11: «Jean-Charles est si chou qu'on a envie de l'adopter»

Chaque mardi, Marie-Adèle regarde Le Totem maudit avec un œil sur la télévision, un autre sur Twitter. Cette semaine, Nicolas est une piñata et Jean-Charles un chaton.

⚠️⚠️⚠️Cet article est bourré de spoilers⚠️⚠️⚠️

Zéééé parti!

Une première piñata , une! Nicolas 🪅

En fait, Nicolas est un espion qui balance tout à son supérieur hiérarchique (François). Et après, ça parle de valeurs à transmettre à ses enfants...

Les meilleurs tweets:

Jean-Charles , c'est tellement un chaton 😻!

Pour une fois qu'on a une présentation normale d'un candidat humble qui ne dit pas: «moi on m'aime ou on me déteste.» Durant cet épisode, on a eu le droit au portrait du candidat et contre toute attente, il n'a pas été éliminé (ouf!). Ce qui lui manque le plus sur Koh-Lanta? Son chien. Son cœur est tellement pur qu'on a envie de l'adopter.

Les meilleurs tweets:

Deuxième piñata de Twitter: Fouzi 🪅

Son portrait est lunaire. Faut quand même imaginer qu'il y a des caméras pointées sur lui et que la prod' dit «action!». Donc les 500 millions de budgets, c'était peut-être un peu abusé Fouzi, surtout pour un festival d'humour (mais bon... un festival international, tension☝️). J'imagine que dans le feu de l'action, ils se sont dits: «C'est Hollywood frérot!»

Les meilleurs tweets:

Deuxième chaton de Twitter: Bastien 😻

C'est bien le seul mec qui n'a pas besoin d'être bourré pour appeler son ex.

Les meilleurs tweets:

Troisième piñata de Twitter: L'épreuve des flèches 🪅

Attention, nouvelle règle! La mythique épreuve des flèches cassées s'est faite en équipe et plus personne ne casse la flèche de personne. Du coup, y a plus d'embrouilles, c'est NUL.

Les meilleurs tweets:

Quatrième piñata de Twitter: Maxime 🪅

On ne l'a pas beaucoup entendu se plaindre qu'il a faim dans cet épisode. Mais tout à coup, sans prévenir, voilà qu'il nous cite de Gaulle en plein Conseil.

Les meilleurs tweets:

