Les fans de Koh-Lanta menacent de mort une candidate

Christelle, aventurière de Koh-Lanta: la légende (2021) fait face à une vague de messages haineux. Les internautes l'accusent d'avoir dénoncé la tricherie de Teheiura. Choqués, la production et Denis Brogniart ont dû appeler au calme.

Sur les réseaux sociaux, tout va vite et parfois trop loin. Depuis la révélation de la tricherie de Teheiura, dans un épisode de Koh-Lanta: la légende diffusé le 9 novembre, les internautes soupçonnent certains de ses collègues d'aventure de l'avoir dénoncé. Parmi les pris pour cibles, Christelle, qui a confié le 18 novembre au Parisien recevoir de nombreuses insultes et menaces de mort.

Accusée à tort, elle a affirmé avoir porté plainte: «J’espère qu’on les retrouvera et qu’il y aura une réponse pénale». Celle qui a remporté Koh-Lanta en 2008 a également indiqué avoir dû faire appel au psychologue de la production de l'émission, afin d'essayer de surmonter ce qu'elle a expliqué être un «véritable harcèlement».

Interviewée par Le Parisien, Christelle a révélé recevoir, depuis une dizaine de jours, des menaces de mort de la part de fans de Koh-Lanta. Image: capture d'écran youtube

Choc de la production

Sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement après que Christelle ait été citée dans Touche pas à mon poste lors d'un débat autour de l'affaire Teheiura, l'ancienne policière a rapidement été catégorisée de «balance». La déferlante de haine a été telle qu'elle a conduit la société de production ALP à devoir officiellement prendre position. Dans un communiqué publié mardi 16 novembre, cette dernière a certifié que le candidat, aujourd'hui éliminé, s'était dénoncé lui-même.

«Aucun événement lié à ce jeu ne donne le droit à l'envoi d'injures, de menaces et de messages haineux» ALP, société de production de Koh-lanta

Choqué, Denis Brogniart a également apporté son soutien à Christelle, mais aussi aux autres candidats qui subissent de plus en plus de cas de harcèlement. Pour lui, ces messages sont «intolérables, inqualifiables, abjects, révoltants et condamnables».

Mis sur pause cette semaine à cause du match France-Finlande diffusé sur TF1 mardi soir, l'émission de survie reviendra sur les écrans dès mardi 23 novembre. D'autres plot-twists et révélations rocambolesques devraient, comme à leurs habitudes, faire des remous. Reste à savoir si les avertissements de la production auront bel et bien calmé les ardeurs sur le Web.