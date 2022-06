Et le gagnant de Koh-Lanta 2022 est... (c'est une sacrée surprise)

Les votes entre Géraldine, François et Bastien étaient serrés. Par contre, à ma grande surprise, 0 vote pour Claude.

«Libertéééééééééééé!» comme criait l'autre dans son resto. Ce soir, c'est le dernier épisode de Koh-Lanta: le totem maudit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, Marie-Adèle, je vais récupérer mes mardis soirs. Parce que travailler pour watson, c'est être au plus près de l'actualité. J'ai sacrifié une soirée par semaine sur quatre mois pour offrir des récaps de qualité à des gens qui regardaient Koh-Lanta en différé (et donc qui ne les lisaient pas). J'ai bouffé au total 15 heures de pub.

Par contre, ceux qui n'ont pas bouffé, c'est Bastien, François, Géraldine et Jean-Charles, les quatre candidats qualifiés pour les poteaux. Bastien a écopé du poteau maudit (tieu la honte) mais comme il le dit, il tiendra sur un pied s'il le faut.

Il est 21h10 et ça n'a toujours pas commencé

Comme Madonna lors de ses concerts, le totem maudit sait se faire attendre.

21h15 : Ça y est, ça commence!

Et comme dirait ce tweet ci-dessous:

C'est triste à dire mais le dernier épisode est le plus chiant: l'épreuve est naze (les candidats ne font rien) et on t'impose un debrief de 2 heures sur les candidats oubliés (mais c'est qui Pauline???).

21h21 : Pfffff! Je souffle très fort

Il faut bien meubler deux heures d'émission donc qu'est-ce qu'on fait? On demande à Denis Brogniart de poser des questions gnangnantes aux candidats: «vous allez faire quoi des 100 000 euros?» «Est-ce que le Bastien qu'on a vu à l'orientation, c'est celui de la vie de tous les jours?» «Quel va être le ressenti de votre maman?» «Et vous avez envie de devenir papa?» Mais ON S'EN FOUT!

21h30 : l'épreuve des poteaux

Bastien, victime du poteau maudit, doit tenir sur un carré de 15 centimètres de côté dès le début, contrairement à ses concurrents qui ont leur pied sur un poteau de 20 centimètres sur 15.

Contre toute attente, François est le premier à tomber. François, le mec qui n'a perdu aucune épreuve! Contre toute attente, Jean-Charles tient. Il tient même plus longtemps que Bastien! Ma parole, il y a du suspens dans cet épisode!

21h46 : Géraldine gagne l'épreuve des poteaux, mais «attention, nouvelle règle!»

Elle aura tenu deux heures. Mais «attention, nouvelle règle!» il y aura trois finalistes devant le jury final. Vous la sentez venir la finale sans Jean-Charles?

21h47 : Pub!

21h59 : Toujours pub!

Pour patienter (parce que sinon, je mords l'épaule de quelqu'un), je prends des photos de Sanka, mon chien. Il est beau, non?

22h00 : Trois finalistes

Géraldine choisit François pour aller en final et François choisit Bastien. Jean-Charles est donc éliminé.

«Ils m'ont pas choisi parce qu'ils savaient que j'allais gagner» Jean-Charles face à ses adversaires.

22h13 : Y a de l'embrouille

C'est l'heure des règlements de comptes et ça part dans tous les sens: Louana et Ambre se crêpent le chignon pour une histoire de sœur... de pas sœur, il y a aussi des tensions entre François et Yannick et entre Nicolas et le reste du monde. J'ai pas tout suivi, je prenais d'autres photos de mon chien.

Il dort dans le lit uniquement les soirs de Koh-Lanta. Ne me jugez pas.

22h17 : c'est l'heure des questions aux candidats

Fouzi pose une question à Géraldine: «As-tu fait des choses que tu regrettes et si oui, lesquelles?» Yo Fouzi, c'est pas un entretien d'embauche. Détends-toi, la couz.

22h36 : le prime

C'est toujours un moment kitsch où les candidats sortent leurs habits de lumière. Les garçons portent des costumes mal coupés et les filles sont maquillées comme des camions volés. Pour la plupart, je trouve qu'ils sont plus beaux quand ils sont sales sur une plage que quand ils sont pomponnés sur un plateau.

22h46 : cette soirée perdure et je pique du nez

Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Même pas de changements physiques drastiques chez les candidats. Ils n'ont pas l'air d'avoir grossi entre l'aventure et le prime. Nul!

22h58 : Setha reçoit un vrai collier de la part de Denis

Trois choses à retenir de cette saison de Koh-Lanta:

- La cheville d'Olga

- Le faux collier de Setha

- "Le fustier, il va tous nous niquer."

23h14 : JPP

C'est la pire saison de l'histoire de Koh-Lanta. Je préférais encore regarder des gens bouffer des steak-frites sans avoir de finale plutôt que de regarder ça.

23h30 : le dépouillement

Après 2h30 d'émission dont une de pub, Denis passe au dépouillement. Trois votes pour Géraldine, quatre votes pour Bastien, quatre votes pour François et toujours aucune voix pour Claude.

Finalement, c'est François et Bastien qui gagnent... ensemble. Ils se partagent les 100 00 euros. Oui, il y a deux gagnants donc non, Denis, à la fin, il n'en reste pas qu'un.

Et le pire, c'est que Koh-Lanta revient l'an prochain.