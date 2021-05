Divertissement

19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant



Image: facebook

Non, on n'y trouve pas que des koalas gentils et mignons. En Australie, il y a aussi des créatures qui peuvent nous détruire en une seconde.

Même le mec du fitness qui soulève 100kg n'est pas aussi bien bâti.

Maman araignée et ses 150 millions de bébés, pire cute! 😍

Un joli lézard plus gros qu'un chat!

Pauvre serpent qui voulait juste faire du shopping...

Selfiiiie 📸

Dracula 🧛‍♂️

Et ça, c'est le diable 👿

'Scuse-moi, t'as une petite bête dans le dos...

Cléopâtre a été claire: Numérobis a intérêt à finir le palais à temps...

Au pire, le serpent viendra bouffer le crocodile, t'inquiète pas Numérobis.

J'aimerais vous dire que c'est un voile de coton, mais c'est pas du coton. Image: Facebook

Serpent ou tuyau d’arrosage? 🐍

D'ailleurs, si un serpent envahit les WC, le mieux, c'est de tout péter.

Je peux vous aider?

C'est une pomme de pin, ça...?

Je sais pas ce que c'est mais j'espère que c'est mort.

Ceci est un ver (je précise, hein).

Gérard, dépêche, on va rater le Snake-Express! 🐸

Le Snake-Express, je le MANGE!

