Les gymnastes de Gymnasticus Circus ont réussi à séduire trois juges sur quatre. Image: Julien Theuil/M6

Ces Romands ont «fait pétiller» la France a un incroyable talent

Deux ambassadeurs romands ont participé à l'émission La France a un incroyable talent. Si les Vaudois de Gymnasticus Circus se sont qualifiés, le talent du magicien Machine n'a malheureusement pas convaincu le jury de l'émission.

Mardi 28 novembre 2023 fut le jour où la Romandie a montré ses incroyables talents dans le télé-crochet le plus célèbre du monde. L'émission de cette semaine était la dernière session d'auditions de cette saison 18 de La France a un incroyable talent.

Les Romands à l'œuvre en vidéo: Vidéo: watson

Le Pays de Vaud a eu ainsi droit à deux représentants. En premier lieu, c'est le groupe vaudois Gymnasticus Circus et sa troupe de gymnastes qui ont su convaincre trois membres du jury, malgré un Eric Antoine réticent:

«J’ai vu pas mal de petits défauts, pour dire la vérité. J’ai aimé, mais en même temps plein de petites choses n’allaient pas. Je vais vous dire «non» car il y a encore de l’amélioration à faire» Eric Antoine façe aux Gymnasticus Circus.

C'est donc grâce à un tapis et des uniformes évoquant le crique, et surtout avec un certain talent de synchronicité que cette troupe d'une soixantaine de gymnastes a su emballer le public avec un show qui n'avait rien à envier à une mi-temps du Super Bowl. Fondé il y a deux ans pour participer à la Gymnaestrada, une manifestation internationale de gym qui a eu lieu cet été à Amsterdam, Gymnasticus Circus réunit 150 personnes de 14 à 37 ans autour de la danse, des acrobaties et des agrès.

Moins de succès pour le magicien romand

Un second romand, apparu en fin d'émission, s'appelle Machine. Benjamin Kraatz de son vrai nom est un comédien, chanteur et magicien vaudois établi à Genève. Le prestidigitateur de 49 ans n’est d'ailleurs pas à son premier passage télé puisqu'en avril dernier, c'est aux Etats-Unis que les téléspectateurs américains ont pu le voir dans Penn & Teller: Fool Us, un célèbre programme de magie diffusé sur la chaîne The CW.

Image: julien theuil/m6

Malheureusement, le magicien Machine n’a captivé aucun des juges avec son numéro de carte. Affublé d'un casque similaire à celui d'un des Daft Punk, le prestige et les LEDs en moins, celui-ci s'est appliqué à faire disparaître des cartes sur un tapis. Un tour de passe-passe dont le glas a été sonné par Sugar Samy et Marianne James qui ont buzzé pendant la performance.

«Il y avait un problème de fluidité: je me suis vraiment beaucoup ennuyée», Marianne James

Hélène Ségara et Éric Antoine ont, pour leur part, souligné un manque de préparation. C'est avec quatre «non» que Benjamin Kraatz quitte donc l’émission. C'est donc sur la gymnastique qu'il faudra miser pour voir la Romandie briller sur la scène du plus grand télé-crochet de la francophonie. (sbo)