Vidéo: watson

5 fois où Dragon Ball a marqué les esprits

Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, nous a quittés à l’âge de 68 ans. L'annonce de sa disparition a été faite vendredi. L'occasion de nous rappeler avec émotions quelques moments clés de l'animé-culte qui a marqué notre jeunesse.

armin hadzikadunic

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Né le 5 avril 1955 à Nagoya au Japon, Akira Toriyama est un mangaka qui aura dédié sa vie à ses différentes licences comme Dr Slump, Dragon Quest, Chrono Trigger, Sand Land et bien évidemment, Dragon Ball.

Afin de lui rendre hommage une toute dernière fois, nous avons décidé de vous proposer les meilleurs moments issus de son œuvre majeure.

La mort de Krillin et l’éveil de Goku en Super Saiyan

C’est durant l’épisode 95 de Dragon Ball Z qu’apparaît, pour la première fois, le Super Saiyan de la légende. Croyant avoir vaincu Freezer durant son combat sur Namek, Goku découvre avec horreur que le monstre est toujours en vie. C’est à ce moment-là que le terrible tyran tue Krillin sous ses yeux.

Sous l’emprise de la colère, Goku commence à faire trembler le sol et des éclairs apparaissent un peu partout. Dans un ultime soubresaut, notre guerrier pousse un hurlement de colère et ses cheveux deviennent dorés.

Un moment qui aura fait frissonner toute la communauté grâce à une mise en scène magistrale.

Gohan atteint le Super Saiyan 2

C’est pendant l’arc des cyborgs que nous découvrons pour la première fois le Super Saiyan 2. En plein «Cell Game», le tournoi organisé par Cell, le cyborg C-16 est détruit/tué par l’horrible guerrier.

Alors que la tête de C-16 arrive près de Gohan grâce Mr. Satan, celui-ci lui demande de laisser exploser sa colère afin de protéger la nature et les siens. Cell va alors écraser la tête du gentil cyborg et déclencher l’une des plus belles séquences de tout Dragon Ball.

Avec sa splendide musique, ce moment restera ancré dans les esprits à tout jamais. Par ailleurs, ce passage a été tout récemment utilisé dans le jeu mobile «DB Legends» avec l’arrivée de la carte «Ultra» de Gohan Super Saiyan 2.

Goku dévoile le Super Saiyan 3

En pleine saga de Boo, Goku n’est plus de ce monde, mais il a reçu une autorisation spéciale pour retourner sur la Terre pendant 24 heures. Suite à la libération de Boo et devant gagner du temps afin que Trunks puisse trouver le détecteur des Dragon Balls, Goku va faire une démonstration de sa puissance.

Ayant pu s’entraîner dans «l’au-delà», Goku va tout simplement déclencher un cataclysme afin d’atteindre le stade ultime des Saiyans.

Cette nouvelle transformation se différencie fortement des deux précédentes car les cheveux deviennent très longs et les sourcils disparaissent au profit d’arcades sourcilières très prononcées.

La première apparition du Super Saiyan 4

Souvent décriée comme une mauvaise série voire même une hérésie, Dragon Ball GT comporte, néanmoins, quelques éléments intéressants.

Dans l’épisode 35, Pan réussit à faire reprendre ses esprits à son grand-père, alors que celui-ci s’est transformé en «Golden Oozaru» pour combattre «Baby Vegeta». S'ensuivra une magnifique scène qui va introduire, pour la première fois, la transformation mythique du Super Saiyan 4.

Oui, nous savons que Akira Toriyama n’a pas été beaucoup impliqué dans DBGT et n’est pas le créateur de la transformation. Le mangaka a «juste» créé le titre de la série, le design des personnages principaux du départ et quelques illustrations. En effet, le SSJ4 vient directement de Katsuyoshi Nakatsuru, un animateur et character designer ayant toujours travaillé sur la licence.

Goku atteint l’état de «l’Ultra Instinct»

Durant la dernière série animée sous-titrée «Super», nous assistons au dernier arc narratif consacré au «Tournoi du Pouvoir»; un évènement qui regroupe les meilleurs combattants de tous les univers. Dans le double épisode 109 & 110, Jiren renvoie le «Genkidama» de Goku et notre héros semble avoir été vaporisé. Ce n’est que quelques instants plus tard que la terre se mettra à trembler et que Goku dévoilera sa nouvelle «forme».

Ce n’est pas une transformation proprement dite, d’où l’utilisation des guillemets. En effet, il s’agit d’un état/technique qui sépare la conscience du corps et qui permet de combattre indépendamment des pensées et des émotions.

Vidéo: watson