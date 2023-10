Dragon Ball: Daima met en scène les héros de Dragon Ball alors qu'ils sont redevenus enfants. Image: Toei

«Dragon Ball» revient sous une nouvelle forme

Le manga culte d’Akira Toriyama fête bientôt ses 40 ans. Pour accompagner cet anniversaire spécial, la société Toei Animation prépare un nouvel animé intitulé Dragon Ball: Daima.

En 2024, le manga cultissime Dragon Ball fêtera son 40e anniversaire, et pour fêter cela, quoi de mieux qu'une nouvelle série animée? Après Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et Super Dragon Ball Heroes, un nouvel anime mettant en scène San Goku est en préparation, a fait savoir la société Toei Animation au Comic Con de New York. Dragon Ball: Daima sortira l'an prochain et a été présenté avec une première bande-annonce.

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

La trame de cette nouvelle série n'est pas encore officiellement connue. Ce premier teaser suggère que les sept boules de cristal vont être utilisées pour transformer la plupart des personnages que nous connaissons en enfants.

Dragon Ball: Daima semble suivre la chronologie originale et sera une sorte de suite de Dragon Ball Super en mode enfantin, avec Goku, Vegeta, Bulma et Chi-Chi, en mode «chibi». Une sorte de retour aux sources puisque Dragon Ball à ses débuts suivait les péripéties de San Goku enfant.

En attendant d'avoir plus d'infos, découvrez les premières images de Dragon Ball: Daima dans la vidéo ci-dessus. La série sortira à l'automne 2024.