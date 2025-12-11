Tout le monde déteste la dernière pub de Noël de McDo. image: capture

McDonald's se fait allumer pour avoir «ruiné l'esprit de Noël»

La filiale néerlandaise de McDonald's a dû retirer son annonce de Noël après avoir déclenché un tollé en ligne pour une campagne jugée «glauque» et «inhumaine», qui décrivait cyniquement la période des fêtes comme la «pire de l'année».

Les adeptes de McDo «are not loving it». Et on les comprend. Alors que Noël et son cortège de trucs stressants approchent - notamment les impôts ou le choix des bonnes résolutions qu'on compte abandonner plus tard en cours d'année -, le géant du fast-food est venu nous pondre une pub digne des Grinchs pour nous rappeler à quel point notre fin d'année est pourrie.

En effet, McDonald's Pays-Bas a diffusé une vidéo de 45 secondes dans laquelle sont transmis ses bons voeux de Noël. Le problème? Ceux-ci nous donnent envie de nous mettre la tête dans un saut jusqu'au retour du printemps. Il faut dire que le message est plus que déprimant. On comprend qu'à Noël, tout va de travers, les gens sont super agressifs (même le Père Noël), il y a des bouchons, du brouillard, des accidents, des incendies et des cookies ratés.

Tout ça sur un banger musical de Noël, revisité pour l'occasion:

«It's the most terrible time of the year!» 🎼 «c'est la pire période de l'année»

Mais HEUREUSEMENT, pour échapper au chaos mondial, il y a McDonald's, dans lequel on peut se réfugier la tête la première, entre une tranche de bacon et deux cornichons, jusqu'au mois de janvier. Générique.

McDonald's et sa pub IA 👇 Vidéo: twitter

McDonald's s'attendait peut-être à une salve d'applaudissements et à un award pour sa créativité. Che nenni! Les internautes ont vertement tancé le concept de la pub, «plus cynique que le Grinch à l'égard de Noël». L'on peut notamment lire sur X:

«McDonald's a dévoilé ce qui est sans doute la pire pub que j'aie vue cette année» x

«S’ils visaient un résultat glauque, déprimant, profondément pas drôle, mal filmé, mal monté et inauthentique, c’est réussi!» x

«Cette publicité a à elle seule ruiné mon esprit de Noël»

De l'IA jusqu'à l'indigestion

Ce qui a également dérangé les internautes, c'est évidemment le recours très évident à l'IA. Certains ont reproché au fleuron de la restauration rapide d'avoir préféré des visages fictifs plutôt que ceux d'acteurs en chair et en os. Désormais, voir des humains célébrer Noël sur nos écrans sera aussi rare que trouver un endroit sur Terre qui n'ait pas été affecté par le tube All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.

Il faut dire qu'en plus, les équipes marketing semblent n'avoir jamais regardé le résultat de leurs petites productions avec attention. Si Coca-Cola s'en est bien sortie cette année avec sa campagne entièrement réalisée par l'intelligence artificielle, personne n'oublie la fresque cauchemardesque de Londres réalisée avec l'IA générative, ni le faux marché de Noël de Buckingham Palace qui a affolé TikTok et généré d'intenses déplacements de foules.

De son côté, la filiale néerlandaise de McDonald's a réussi à éviter les personnages avec trois mains ou dotés de 7 doigts dans ses visuels. Malgré cela, il en ressort tout de même une vibe lugubre et désolante, bien peu humaine.

Un commentaire s'énerve: «C'est nul. C'est affreux. Il n'y a aucune finesse artistique. Aucun esprit. Aucun charme. Aucune chaleur. Aucune humanité. On reconnaît l'IA à des kilomètres. Je déteste ça. Vous devriez détester aussi. Nous devrions nous moquer, ridiculiser et harceler sans relâche toute personne ou entreprise qui utilise une IA de cette manière.»

D'autres ironisent:

«Espérons que les clients IA consomment autant de hamburgers que les vrais» x

«C’est tout à fait logique qu’un endroit qui vend de la fausse nourriture fasse une fausse publicité» x

Les critiques ont été si vives que l'entreprise a été contrainte de retirer sa publicité. Dans un communiqué publié mercredi, McDonald's Pays-Bas se défend:

«La publicité de Noël visait à illustrer les moments stressants vécus pendant les fêtes aux Pays-Bas. Cependant, nous avons constaté – d'après les commentaires sur les réseaux sociaux et la couverture médiatique internationale – que cette période de l'année est la plus merveilleuse pour nombre de nos clients.»

La promotion a été produite, entre autres, par la société américaine «The Sweetshop Films». Sa PDG, Melanie Bridge, a tenté de défendre son recours à l'IA sur LinkedIn: «Il ne s'agit jamais de remplacer le savoir-faire artisanal, mais d'enrichir notre palette de compétences. La vision, le goût, le leadership resteront toujours humains», a-t-elle écrit dans une publication sur la plateforme.

Et de rappeler ce que les gens ne voient pas: «Le nombre d'heures de travail consacrées à ce projet a largement dépassé celui d'un tournage traditionnel. Dix personnes, cinq semaines, à temps plein».

Le message a suscité de nouvelles polémiques. «Et les personnes qui auraient participé, les acteurs, la chorale! Dix personnes pour un projet comme celui-ci, c'est très peu comparé à un tournage traditionnel en prises de vues réelles», écrit en réponse un utilisateur. Le message complet n'est plus disponible sur LinkedIn et a vraisemblablement été supprimé par Bridge.

Tout ça nous laisse un goût bien morose, alors qu'on n'est même pas le 15 du mois.

Pour nous consoler, il faut tout de même admettre que certains enseignes, qui ont encore une âme, ne misent pas sur le «cynisme-core», ou le «vite-fait-core», pour marquer la fin de l'année.

C'est notamment le cas d'Intermaché, qui a livré une adorable pub sous forme de conte de Noël, créée par un studio d’animation français. Celle-ci, qui met en scène un loup qui se met à cuisiner des légumes pour se faire accepter des autres animaux, est rapidement devenue virale en touchant le monde entier.

Intermarché - Conte De Noël 👇 Vidéo: youtube

Mention honorable également pour Migros, qui a récemment dévoilé une pub IA qui est - il faut l'admettre - très réussie. Il s'agit d'un petit bonhomme de la Saint-Nicolas en pâte qui se met à rapper. Un craquage en bonne et due forme qu'on adore!

Et puisqu'à watson, on sait comment faire plaisir à nos lecteurs, on a même compilé le rap agressif du petit bonhomme pour deux minutes entières de kiff. «Gritti, Gritti!»

La bande-son de votre hiver 2025 Vidéo: extern / rest