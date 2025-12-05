Des pistes larges et des remontées mécaniques modernes: must, mais qui ne suffit pas toujours. Image: Shutterstock

Meilleures stations de ski des Alpes: un défaut pénalise les Suisses

Le voyagiste Snowtrex a sélectionné les 50 meilleurs domaines skiables des Alpes pour la saison 2025/26. La plupart des neuf destinations suisses évaluées restent à la traîne par rapport à leurs concurrentes étrangères.

Quelle est la meilleure station de ski des Alpes? Une question qui revient sans cesse et à laquelle on ne saurait répondre. Le voyagiste spécialisé Snowtrex s'est risqué à établir un classement. Il a répertorié 50 destinations en prenant en compte plusieurs critères.

Pour Snowtrex, le ski ne se résume pas à dévaler des kilomètres de pistes, comme il l'explique dans un communiqué de presse:

«Un séjour parfait doit offrir le bon équilibre entre aventure, confort et plaisir»

Une domination française

Le classement prend ainsi en compte tous les aspects de vacances au ski réussies: l'enneigement, le nombre de pistes et de remontées mécaniques, les prix des forfaits et des nuitées, ainsi que ceux des repas et des après-ski.

Les 50 meilleures stations alpines ont été sélectionnées en fonction des avis de la clientèle et de leur popularité sur les réseaux sociaux.

La station Les 3 Vallées (France) trône en tête: avec 600 kilomètres de pistes, plus de 150 remontées modernes et une large diversité de stations, des plus mondaines (Méribel, Val Thorens) aux plus décontractées (Les Menuires), cette région est, selon Snowtrex, le nec plus ultra en la matière.

Deux autres domaines français complètent le podium: Tignes/Val d'Isère et l'Alpe d'Huez, que nous connaissons ici plutôt pour le cyclisme.

Le classement de la Suisse

La Suisse se classe tout de même à la 4e place grâce au Matterhorn Ski Paradise de Zermatt, qui obtient même une note digne du podium pour certains critères.

Zermatt marque surtout des points là où la concurrence française en perd en général: le panorama, l'altitude et la garantie d'enneigement. L'exploitation du glacier permet en effet des saisons extrêmement longues.

Parmi les domaines suisses, Zermatt décroche les meilleurs résultats. Image: KEYSTONE

Outre Zermatt, les 4 Vallées (Nendaz, Verbier, Veysonnaz, Thyon, toujours en Valais) figurent également dans le top 10. Les amoureux de grands espaces, de diversité et de sport y trouveront l'un des meilleurs sites de freeride.

Ce qui tire les stations suisses vers le bas

Les autres stations évaluées en Suisse terminent seulement en milieu de tableau. Grâce à ses glaciers et à son altitude fantastique, Saas-Fee tire néanmoins son épingle du jeu.

Un coup d'œil aux critères explique la performance moyenne des stations helvétiques. En termes de coûts, elles ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec la concurrence étrangère, et sont également nettement moins performantes en termes de capacité.

Si les notes demeurent relativement bonnes malgré tout, c'est principalement grâce à la qualité des infrastructures et de l'expérience, ainsi qu'à l'enneigement moyen.

A bien des égards toutefois, les stations de ski suisses peuvent non seulement rivaliser avec l'étranger, mais aussi briller dans des catégories clés. Le seul véritable handicap reste le prix.

