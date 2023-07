On nous dirait que c'est Kanye West qui les a dessinées qu'on ne serait pas étonné. dr/instagram

Vous ne rêvez pas: ces chaussures existent

Un label a créé une paire de chaussures en forme de pieds façon Hulk. Idéales pour un mariage ou un baptême cet été.

Pour une fois, Balenciaga n'y est pour rien. Si cette paire de talons en forme de pieds sous stéroïdes a réussi à voir le jour, c'est la faute d'un label thaïlandais appelé I Wanna Bangkok.

Malheureusement, ce n'est pas une IA qui a créé ces chaussures. Image: instagram iwannabangkok

La version couleur chair, plus passe-partout. Image: instagram iwannabangkok

Les chaussures sont actuellement virales sur Instagram comme l'avaient été les bottes de dessin animé surréalistes du label new-yorkais MSCHF un peu plus tôt cette année.

La particularité des «Bigfoot Heels»: leur design peu fédérateur, pour ne pas dire moche. Ces petits talons ont la forme de pieds mutants, façon Hulk. Il existe en effet une version en vert et une version couleur chair (pour ceux qui ne sont pas fans de l'univers Marvel). La marque précise que cet objet de désir est unisexe et disponible en précommande pour 140 dollars.

Si vous respirez mode et que vous mangez mode, c'est LA pièce qu'il vous faut pour parfaire votre garde-robe. Des chaussures à porter pour de grandes occasions comme un mariage, un baptême ou la Bénichon. Néanmoins, méfiez-vous si vous avez tendance à suinter des pieds l'été. Le label ne le précise pas sur son site, mais il y a fort à parier que ces chaussures sont en plastique ou en caoutchouc et quand la canicule frappe, c'est pas forcément le pied. Lol.

Le mannequin a l'air vraiment content de porter ces chaussures. Voilà quelqu'un qui sait mettre en valeur un produit criant: «achète!!!!» Image: instagram iwannabangkok

Certains diront que c'est disruptif, punk, volontairement provocateur, drôle, voire que c'est de l'art, d'autres diront que c'est du grand n'importe quoi, mais quand on sait que les sandales homards ou poissons ont eu de belles heures devant elles, plus rien ne nous choque.

N'oublions pas que ces sandales existent.

Le label thaïlandais n'est pas le premier à proposer des souliers en forme de pieds. Avant lui, le designer Imran Potato, qui a notamment collaboré avec Vans, avait créé en 2021 des chaussures qui ressemblaient à des pieds humains disproportionnés.

Malgré un design discret et classique, ces chaussures n'ont pas été commercialisées. Cependant, si vous voulez vraiment vous acheter des pompes en forme de pieds, parce que vous êtes amateur d'humour (lourd), il existe une version bien moins chère que les Bigfoot Heels. On en trouve sur le site de La Beauferie à seulement 16 francs. Et oui, pour répondre à votre question, c'est un peu un truc de beauf de mettre ses pieds dans des pieds.

