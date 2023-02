Le vêtement parfait n'existe p... instagram hanalolo_home

Ce vêtement en forme de couille va révolutionner le télé-travail

Une marque japonaise a créé un vêtement qui vous transforme en pouf (ou en testicule, c'est selon) et qui permet ainsi de faire du home office le plus confortablement possible.

Travailler à la maison, c'est un luxe pour certaines personnes qui ne veulent pas voir leurs collègues tous les jours (je plaide coupable). Mais parfois, la chaise de bureau n'est pas adaptée, on travaille sur le canapé, puis on retourne à la chaise de bureau pour finalement s'asseoir par terre, l'ordi sur les genoux et on finit par avoir mal au dos, mal aux bras, le laptop qui chauffe les cuisses...

Tout ça est désormais derrière nous grâce à Hanalolo Home, une marque basée à Tokyo. Elle commercialise un vêtement qui vous transforme en pouf humain. Certes, vous allez ressembler à un oignon ou à une couille, mais quelle importance? Vous êtes chez vous, Only God can judge you.

La démonstration en vidéo:

Vidéo: instagram

Ressembler à un testicule a de nombreux avantages selon la marque. Vous pourrez ainsi travailler n'importe où chez vous et vous pourrez même poser votre ordinateur sur votre «gros ventre».

Mais au-delà du télé-travail, le but premier de ce pouf est de vous aider à vous détendre, explique à Reuters Shogo Takikawa, un représentant de la marque.

«Ce concept est né de l'idée d'un coussin qui vous permettrait de vous laisser aller, à tout moment et en tout lieu. Vous pouvez le mettre et vous détendre dans votre salon, ou dans beaucoup d'autres endroits, c'est pourquoi nous l'avons créé.» Shogo Takikawa

Il précise que le Covid n'est pas à l'origine de l'idée du pouf humain. Mais la pandémie au Japon et partout dans le monde a poussé les gens à la nidification.

Yuu Matsuzaki, acheteuse de produits pour un grand magasin Marui, a déclaré à Reuters que le pouf portable pourrait être un succès saisonnier au Japon où de nombreux foyers n'ont pas de chauffage central. «C'est plus léger que je ne le pensais, mais c'est chaud, a-t-elle déclaré, assise sur le pouf. Je pense qu'en hiver, vous vous sentirez bien au chaud après l'avoir enfilé». Le pouf portable existe en trois tailles: une pour les enfants, une moyenne et une grande. Son prix est de 15 800 yens (110 francs). Un achat à faire ici.

Cette invention en rappelle une autre qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques années: le coussin autruche. Une sorte de cagoule rembourrée qui permet de dormir n'importe où. On en trouve notamment chez Nature & Découvertes.

Comment j'imagine mes journées chez watson. nature&découvertes

