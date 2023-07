Rihanna est l'égérie de sa dernière collection de lingerie Savage x Fenty. instagram badgalriri

Rihanna s'affiche en lingerie sexy (et encore enceinte)

Le ventre de Riri est la star de sa nouvelle collection de sous-vêtements Savage x Fenty. Car oui, Riri a encore et toujours une brioche au four.

Comme beaucoup l'écrivent dans les commentaires sous son post Instagram, on dirait que Rihanna est enceinte depuis 10 ans. En vérité, elle a enchaîné deux grossesses, donc elle est enceinte depuis environ deux ans.

Et si la star a un peu lâché la musique (les fans attendent toujours l'album), elle n'a pas abandonné sa marque de lingerie Savage X Fenty. Bien au contraire. C'est son (troisième) bébé. Et comme souvent pour mettre en valeur sa nouvelle collection, elle joue les mannequins.

La peau de Riri est tellement photoshopée qu'elle n'a presque plus de genou. instagram badgalriri

Rihanna pose dans ce qui semble être un atelier de couture, entourée de rouleaux de tissu. L'ensemble qu'elle porte est très simple, sans dentelles ni fioritures. A quoi bon porter quelque chose de plus sophistiqué quand c'est le baby bump qui fait le job? Car depuis qu'elle est enceinte de son second enfant, c'est son ventre arrondi qui passionne les foules.

Néanmoins, on reprochera à ces photos d'être un peu trop éditées. La peau de Rihanna est aussi lisse que celle d'une poupée Barbie, un détail qui n'a pas échappé à certains internautes.

«C'est encore plus photoshopé que n'importe quelle photo des Kardashian» Un internaute sur Instagram

Free the Belly!

Les gens aiment sa façon d'exhiber son ventre. Contrairement à d'autres célébrités plus timides une fois enceintes (coucou Kylie Jenner!) elle ose montrer son baby bump. Le Super Bowl en février, les paparazzades à Los Angeles, les apparitions aux Fashion Week, toutes les occasions sont bonnes pour «Free the Belly». Dernièrement à Paris, pour le défilé Louis Vuitton Homme dirigé par Pharrell Williams, elle portait un ensemble en jeans avec pantalon et brassière. Rihanna est également le visage de la nouvelle campagne publicitaire de la marque. L'une des photos la montre avec des sacs Vuitton sous le bras et une chemise ouverte sur son ventre.

louis vuitton

Rihanna a changé le game de la grossesse, la rendant plus badass, moins gnangnante. Elle n'est pas du genre à porter des habits de grossesse et encore moins une robe style tente Quechua avec deux petits pieds dessinés au niveau du ventre. Si son ventre ne rentre pas dans un vêtement, elle l'ouvre.

Et Rihanna influence clairement la masse. Si vous connaissez des femmes enceintes qui exhibent leur ventre, vous pouvez être sûr qu'on leur a déjà dit: «Tu nous fais une Rihanna.»

