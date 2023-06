People

Kim K. a porté «le pire look de tous les temps» au défilé Vuitton

A la Fashion Week de Paris, Pharrell a présenté sa première collection pour Louis Vuitton. Parmi les invités du front row: Kim Kardashian. Mais son look n'a pas convaincu.

Plus de «Divertissement»

Ce mardi 20 juin, une brochette de stars a fait le déplacement pour assister au premier défilé de Pharrell Williams à Paris. L'ancien chanteur est désormais le directeur artistique de Louis Vuitton Homme et succède ainsi à feu Virgil Abloh.

Zendaya, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Asap Rocky, Jared Leto ou encore Lewis Hamilton, ils sont tous venus soutenir leur pote dans sa reconversion, un show d'ailleurs applaudi par la presse spécialisée.

Parmi ces célébrités, c'est Kim Kardashian qui a fait le plus parler, et pas forcément dans le bon sens. Son look pour l'occasion n'a pas convaincu. Sur Twitter, ce réseau social qui ne fait pas de cadeau, on a jugé sa tenue comme «moche» la qualifiant de «pire look de tous les temps.» Elle a carrément été comparée à un personnage du jeu vidéo Minecraft ou à une statue de cire du musée de Madame Tussauds.

«Il faut trouver un autre styliste à Kim» lu sur Twitter

«Elle ne ressemble à rien dans ce Spandex bon marché» lu sur Twitter

Pourtant, Kim portait une tenue de la collection printemps-été 2024: une brassière et un legging assorti dans un imprimé que Pharrell a baptisé «damoflage», un mélange entre l'iconique damier et l'imprimé camo. Lorsque Pharrell est venu saluer le public à la fin du show, il portait lui aussi le motif sous la forme d'un costume. Mais le look «Je sors du pilates» de Kim Kardashian n'est pas très heureux et rappelle un peu les tenues qu'elle porte chez elle à Los Angeles avec sa marque Skims.

Elle a agrémenté ce look ennuyeux d'une banane gigantesque en fourrure autour de la taille ainsi qu'un manteau de fourrure qui trainait presque par terre. Difficile de savoir, juste en regardant les photos, s'il s'agit de fourrure animale. De nos jours, on fait de la fausse fourrure si bluffante qu'on dirait de la vraie.

A savoir quand même que la maison de luxe française (qui fait partie du groupe LVMH) n'a pas arrêté la fourrure contrairement à des marques comme Gucci, Saint Laurent, Prada, Alexander McQueen ou encore Balenciaga (toutes faisant partie du groupe Kering) mais aussi Chanel. Sur le site de Louis Vuitton, on trouve par exemple des pulls en vison à... 26 800 euros. A ce prix-là, on s'épargne la conversion en francs, on n'est plus à 10 000 balles près.

Kim Kardashian a fait un gros plan de sa banane pour Instagram et on dirait Cruella d'Enfer qui caresse un toutou mort. instagram kimkardashian

Donc si Kim Kardashian a bel et bien porté un manteau en vison, ça fait deux mauvais points: d'abord pour être venue au défilé en sortant de la gym sans se changer et deuxièmement pour cautionner la fourrure animale, ce qui est moyen aujourd'hui en 2023.

Les dernières news sur les Kardashian

Et ça, vous l'avez vu?

Voici la nouvelle maison des Bennifer à 61 millions de $. (Eux, ils peuvent s'acheter un pull en vison Vuitton)

1 / 14 Voici la nouvelle maison des Bennifer (à 61 millions de $)

Vous aimez la mode? Nous, on préfère les chutes