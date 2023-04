12 stars qui ont transformé le tribunal en défilé de mode

Gwyneth Paltrow n'est pas la seule à avoir attiré les regards sur ces tenues lors de son procès. D'autres personnalités avant elle ont eu ce privilège.

Simone Meier Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

La semaine dernière s'est achevé un procès lunaire qui opposait Gwyneth Paltrow à un nobody l'accusant de lui avoir foncé dessus à ski en 2016 et d'avoir provoqué chez lui de graves lésions à long terme. L'actrice a gagné son procès, ce qui lui a évité de verser 3 millions de dollars de dommages et intérêts. Ces quelques jours devant les tribunaux lui auront permis également de s'afficher dans des tenues que les médias et les réseaux sociaux ont qualifiées de «Quiet Luxury»: bottines Celine à 1100 balles, veste de blazer à 2000 balles... la gourou du bien-être a rappelé ce que c'était d'être chic.

On vous en parlait ici👇

D'autres personnalités du showbiz ont transformé les salles d'audience en runway.

Voici 12 stars face à la justice dont les looks sont devenus iconiques:

2002: Winona Ryder

Les plus jeunes la voient comme la maman un peu frappadingue dans Stranger Things. Les plus vieux la connaissent comme la star du film Edward aux mains d'argent et l'ex-copine de Johnny Depp. Winona Ryder est également considérée comme la reine de la mode des salles d'audience. En 2001, elle a été arrêtée pour avoir volé des vêtements dans le grand magasin de luxe Saks à New York: un truc de chez Gucci, un autre de chez Calvin Klein, mais surtout, une robe Marc Jacobs. Et que fait l'actrice pleine de remords? Elle porte une robe girly et innocente signée Marc Jacobs au tribunal. Elle est condamnée à 480 heures de travaux d'intérêt général, une amende et diverses cures de désintoxication et thérapies. Ironie de l'histoire, elle deviendra plus tard le visage publicitaire de Marc Jacobs.

image: WireImage

2005: Lil Kim

En 2005, la rappeuse a été reconnue coupable de multiples parjures. Malheureusement, son look rose version Legally Blonde du pauvre, ne l'a pas aidé plus que ça au tribunal.

Bild: imago stock&people

Bild: imago stock&people

Reese Witherspoon dans Legally Blonde Bild: imago stock&people

2007: Naomi Campbell

Le top model avait déjà été condamné en 2000 pour avoir frappé un assistant à coup de téléphone portable. En 2007, elle s'en prend à une femme de chambre dans un hôtel à New York sous prétexte qu'elle lui a perdu un jeans. Naomi Campbell a été condamnée à une semaine de nettoyage des rues à New York. Visiblement amusée, elle a débuté ses travaux d'intérêt général en cuir noir et les a terminés trois jours plus tard en robe de soirée.

image: imago stock&people

image: imago stock&people

2007, 2009, 2010: Paris Hilton

2007

Elle, on peut dire qu'elle a de la bouteille côté salles d'audience. En janvier 2007, Paris Hilton a été condamnée à trois ans de prison avec sursis pour conduite en état d'ivresse. Et que fait-elle ensuite? Elle parcourt Los Angeles sans permis de conduire et doit retourner au tribunal. A chacune de ses convocations, elle ne porte que du noir et du gris. Le verdict: 45 jours de prison.

2009 Bild: WireImage

En 2009, Paris a rompu un contrat avec une marque de lingerie italienne: elle n'a tout simplement pas répondu au courrier de la marque. Pour son passage devant la justice, Paris a opté pour une robe qui ne laisse entrevoir aucun sous-vêtement et des Louboutin aux pieds.

2010 Bild: Getty Images North America

2010, la revoilà sur le banc des accusés. Cette fois-ci, c'est à cause de problèmes de cocaïne. Elle a insulté un policier alors qu'elle était sous l'emprise de la drogue. Sa peine sera de 200 heures de travaux d'intérêt général, une amende et un an de sursis.

2007: Nicole Richie

Aux pieds de Nicole: des Louboutin. Eh oui, nous sommes en plein dans les années 2000, la décennie glorieuse de la marque de talons à plateformes. Sa robe, très élégante, rappelle Jackie Kennedy. L'ancienne comparse de Paris Hilton dans la télé-réalité The Simple Life s'est retrouvée au tribunal pour conduite sous l'influence de drogues.

image: imago stock&people

2008: Christie Brinkley

Voici comment procéder si vous voulez gagner une bataille pour la garde de vos enfants en tant qu'ancien mannequin Sports Illustrated Swimsuit Edition: pas de maquillage, pas de vernis à ongles et une tenue rose pastel façon Bree Van de Kamp, dans laquelle vous pourrez aussi organiser une levée de fonds pour l'église luthérienne. Ajoutez un bricolage fait par vos enfants et c'est gagné.

image: New York Daily News

2009: Rihanna

L'affaire est grave et Rihanna veut être prise au sérieux. Elle poursuit son ex-petit ami Chris Brown pour voies de fait. Devant le juge, elle porte une robe noire un peu grand-mère avec un collier de perles qui ont une signification bien précise: on les appelle aussi les larmes des Dieux.

Bild: Getty Images North America

2011, 2012, 2013: Lindsay Lohan

Février 2011

Comme Winona Ryder, Lindsay Lohan est également une voleuse à l'étalage. En 2011, elle vole un collier et se fait prendre. Ce n'est pas la première fois qu'elle doit comparaitre devant un tribunal. Autrefois, c'était à cause des drogues. Une autre fois, elle a planté sa Porsche. Les trois affaires s'emmêlent dans un gloubi-boulga fatal, car Lindsay ne parvient tout simplement jamais à remplir toutes les conditions de libération conditionnelle. En 2011, elle choisit de porter du blanc au tribunal... ça ne l'aidera pas.

image: imago stock&people

Octobre 2011

Comme elle oublie de faire son service social dans un refuge pour femmes ou le fait si mal qu'elle est finalement expulsée, Lindsay doit retourner devant le tribunal en octobre. Elle est condamnée à des travaux d'intérêt général... dans une morgue.

2012

Mars 2012 est un bon mois pour Lindsay. Elle est libérée de toute nouvelle comparution devant la Cour supérieure de Los Angeles après avoir achevé avec succès sa mise à l'épreuve pour une affaire remontant à 2007. Enfin, elle semble maîtriser les codes vestimentaires des tribunaux. Elle célèbre ce jour dans un tailleur bleu ciel printanier qui suggère un sérieux sophistiqué.

image: www.imago-images.de

2013

Malheureusement, Lindsay se retrouve à nouveau à la case tribunal en 2013. Fini le tailleur de business woman. On repart sur du blanc et un look ultra confus.

Bild: Getty Images North America

2012: Linda Evangelista

En 2006, le top model, dont la devise était: «Un top model ne se lève pas pour moins de 10 000 dollars par jour», a eu une liaison avec le milliardaire français François-Henri Pinault. Elle est tombée enceinte de lui. Peu de temps après, il a retrouvé Salma Hayek, qui est toujours sa femme, et Linda Evangelista était devenue une mère célibataire. En 2012, il y a eu affaire judiciaire et Evangelista a exigé 46 000 dollars de pension alimentaire pour l'enfant. Son style à la cour: une élégance absolument redoutable.

Bild: Getty Images North America

Bild: Getty Images North America

2013: Kim Kardashian

Avant que Kim Kardashian puisse épouser Kanye West, dont on est désormais séparée, elle a dû divorcer du joueur de NBA Kris Humphries. Pour se rendre devant la justice, elle a porté la tenue la plus ridicule de sa carrière... une robe sur un pantalon? Vraiment?

Bild: WireImage

2019, 2023: Cardi B

La rappeuse Cardi B est définitivement le joker de cette liste. Les fans le savent: elle adore les manteaux. En 2019, elle apparaît dans un manteau de plumes noires façon Black Swan. - Elle comparait devant la justice pour avoir jeté des bouteilles et des chaises sur deux serveuses dans un club de strip-tease. Elle était convaincue que son mari Offset l'avait trompée avec l'une des serveuses. Cardi B inaugure également définitivement une nouvelle ère de griffes devant les tribunaux.

Bild: www.imago-images.de

Bild: www.imago-images.de

En 2023, l'affaire est rouverte, car Cardi B est incapable d'effectuer les 15 jours de travaux d'intérêt général auxquels elle a été condamnée en 2019. Elle jure de s'améliorer. Dans un manteau en fausse fourrure blanche, une robe blanche moulante et des Louboutin dont les semelles rouge sang font écho à ses griffes. Un immense show avec notamment des lunettes de soleil Dior. Le clin d'œil: Sharon Stone dans Basic Instinct. Et non, on ne sait pas si Cardi B portait une petite culotte et on ne veut pas savoir.

Bild: Getty Images North America

image: Getty Images North America

Sharon Stone dans Basic Instinct

Bild: imago stock&people

2023: Gwyneth Paltrow

Lors de son procès, Gwyneth ne portait ni robes de soirée ni vêtements provocants. Elle a opté pour des looks décontractés mais qui puaient le luxe et qui signifiaient: il fait froid dans ma propriété de campagne où je brosse mes chevaux, je joue au golf, je parle aux légumes-racines de mon potager de 3 hectares et tout ce qui se passe dans ce tribunal ne me dérange pas le moins du monde, vous êtes tous des crétins; moi et mon cachemire sommes parfaitement d'accord là-dessus, et n'imaginez pas que vous pourriez vous permettre mon look simple et discret, parce que tout ceci n'est pas à votre portée.

21 mars

Bild: GC Images

23 mars

Bild: GC Images

23 mars

Bild: Getty Images North America

24 mars

Bild: Getty Images North America

28 mars

Bild: Getty Images North America

Plus de sujets sur Gwyneth, cette personne qui se met de l'ozone dans les fesses:

Ces moments super bizarres du procès de Gwyneth Paltrow