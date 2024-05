A quoi sert le Met Gala?

Gigi Hadid, Kendall Jenner et Rosalía au Met Gala, le 6 mai 2024. Image: getty/watson

Au fond, à quoi sert le Met Gala?

Le tapis rouge le plus en vogue de l'année n'a pas uniquement pour objectif de voir et d'être vu. Il a un but bien précis, le même depuis la fin des années 1940. Explications.

Comme chaque premier lundi du mois de mai, des stars triées sur le volet ont rendez-vous à New York, au Metropolitan Museum of Art. Habillées par les plus grands couturiers, elles assistent au très sélect Met Gala, l'un des événements de mode les plus scrutés de l'année, devenu au fil du temps un véritable phénomène de pop culture.

Le Met Gala nous fait rêver, parler et nous scotche à notre téléphone des heures durant jusqu'à ce que nous soyons sûrs et certains d'avoir vu, analysé et jugé toutes les tenues extravagantes portées par le gratin présent sur place. Mais ce prestigieux rendez-vous sert avant tout à lever des fonds pour le Costume Institute, le seul département du Met qui doit financer son fonctionnement et payer un loyer au musée, rappelle Le Monde. Comment remplir cet objectif? On vous explique tout.

Plusieurs millions de dollars récoltés

Participer au Met Gala n'est pas gratuit. Cette année, le prix du billet a augmenté de 25 000 dollars. Les invités ont donc dû débourser 75 000 dollars pour participer au gala de charité, contre 50 000 en 2023 et 35 000 en 2022, rapporte le New York Times.

Au total, 26 millions de dollars ont été récoltés en 2024, soit 4 millions de plus qu'en 2023 et plus du double du montant rassemblé en 2014. «Il n'y a que très peu d'événements qui peuvent réunir autant d'argent», précise le journal. Des sponsors aident également au financement, comme TikTok ou Loewe lors de cette dernière édition.

Mais l'argent n'achète pas tout. Et un compte en banque bien rempli ne vous assurera pas une invitation au Met Gala. Une seule et unique personne peut vous offrir une place aux côtés de Rosalía, Kendall Jenner, Dua Lipa ou Bad Bunny, et ce n'est autre que la papesse de la mode, Anna Wintour.

Comment obtenir une invitation ?

Même si les organisateurs dressent une liste d'invités potentiels, c'est toujours la rédactrice en chef du Vogue américain qui a le dernier mot. Les conditions qui permettent de faire partie de ce club très select dépendent de plusieurs facteurs et ne sont, évidemment, connues que par Anna Wintour. Le secret restera donc bien gardé.

Amy Odell, auteure de Anna: The Biography, a néanmoins fait quelques révélations au Time, et dévoile par exemple que le prix d'une invitation varie selon l'actualité et dépend de l'importance culturelle d'une personne. Attention, toutefois: une invitation ne garantit pas le droit d'amener quelqu'un avec soi. Si par chance c'est le cas, sachez que les couples ne sont jamais assis côte à côte. La raison est simple: le plan de table est conçu pour assurer aux invités des discussions stimulantes, voire intéressantes d'un point de vue professionnel.

Amy Odell raconte que certains auraient essayé d'acheter leur place, en vain! Une sélectivité qui crée des tensions au sein de la haute société, car les événements philanthropiques sont normalement accessibles lorsqu'on paie pour y accéder.

Précisons, toutefois, que les stars n'achètent normalement pas leur propre ticket. Les marques, qui choisissent avec soin les personnes qu'elles vont habiller pour la soirée, sont celles qui passent à la caisse. Elles paient pour une table, dont le prix commence à 350 000 dollars. Mais les dépenses ne s'arrêtent pas là: les marques doivent également financer le voyage de la célébrité, son hôtel, son maquilleur, son coiffeur, sa voiture et ses agents de sécurité, explique Le Monde. Et d'ajouter:

«Anna Wintour a inventé un modèle très intelligent: elle vend les billets tellement cher que les marques sont obligées de se démener pour assurer un retour sur investissement. Elles vont donc chercher des célébrités très connues et assurent la création de contenus avant et après le gala.» le monde

Elargir la guestlist

Le coup de génie d'Anna Wintour ne date pas d'hier. Pour mieux le comprendre, revenons sur l'histoire du Met Gala, voulez-vous? La première édition remonte à 1948. Depuis le début, la finalité est la récolte de fonds pour le Costume Institute. Le prix du billet était à l'époque de 50 dollars et les participants dînaient ensemble à minuit dans des lieux qui changeaient au fil des années. L'hôtel Waldorf-Astoria a par exemple accueilli le prestigieux événement, raconte Vogue. Jadis déjà, le rendez-vous – qui avait lieu en automne et ne réunissait que l'industrie de la mode – était considéré comme «incontournable». Il déménagera au Metropolitan Museum of Art quelques années plus tard, en 1973.

Celle qui insufflera à l'événement «le pouvoir des stars, la grandeur de l'imagination et la puissance de Vogue», écrit le magazine, se nomme Anna Wintour. Elle reprend les rênes en 1995, élargit la liste des invités et transforme le Met Gala «en un rassemblement immensément rentable de célébrités, de sponsors et de marques», poursuit le New York Times. Dès lors, les plus grands noms de l'industrie de la musique et du cinéma vont côtoyer ceux du sport et du monde des affaires. Plus de 223 millions de dollars ont été récoltés depuis.

«Grâce à l'influence d'Anna Wintour, le Met Gala est devenu l'un des événements annuels les plus exclusifs dans le domaine de la mode» Time

La visibilité de l'événement a explosé avec l'avènement des réseaux sociaux, ajoute Le Monde, qui rappelle que depuis 2015, il est absolument interdit de publier des photos de l'intérieur.

«Ce qui se passe au Met, reste au Met!» vogue

Une règle stricte qui ajoute une touche de mystère au gala de charité le plus en vogue du monde.