Ce que nous réserve la mode ce printemps

Les Fashion Week enfin terminées, Anna Wintour (la vraie) peut enfin se hâter à la préparation du célèbre MET Gala qui aura lieu en mai. L'occasion pour moi, Ana (pas) Wintour, de faire le bilan de ce que nous réserve la mode pour les beaux jours qui arrivent.

Avec près 300 designers présents – contre 258 l'an dernier – et plus de 10 000 looks, les plus grandes marques de luxe nous ont proposé une ribambelle de pièces parfois ennuyantes, parfois surprenantes, mais aussi et surtout, prévisibles pour cette saison printemps-été 2024. Fini donc les grosses doudounes difformes et les manteaux tristounets, à nous le luxe de pouvoir enfin se fringuer sans avoir l'air d'un sac poubelle. Alors si vous aussi l'hiver vous fane et que vous attendez impatiemment l'arrivée du printemps, voici un aperçu de ce qui vous attend pour ces prochains mois.

ana (pas) wintour Exit les diktats des podiums, on vous décrypte les tendances mode avec la puissance des données, un brin d’impertinence, et (beaucoup) de culot. Pour savoir ce qui est à la mode et ce qui ne l’est pas, selon les chiffres, c’est ici que ça se passe.

Des fleurs et du romantisme, en veux-tu en voilà

On vous l'accorde, c'était probablement la tendance la plus prévisible pour la saison printemps-été. Mais une fois de plus, tant la haute couture que le prêt-à-porter ont dégainé leurs plus beaux bouquets, bien que pour l'originalité, on repassera.

A la Fashion Week de Londres, pas moins de cinq marques ont flirté sur les fleurs pour ce printemps. Une tendance suivie de celle du «romantique» que l'on a vu s'illustrer notamment chez Acne Studios, Dior, Valentino ou encore Givenchy. Par romantique, on entend des tenues en tulle aux couleurs douces un peu gnangnantes et tout en transparence. La transparence qui elle aussi connait une hausse de +11% selon TagWalk.

Acne Studios, FWSS24 Image: TagWalk

Givenchy, FWSS24 Image: Tagwalk

Le drapé

John Cena ne s'attendait probablement pas à finir dans une chronique mode. Et pourtant! Lorsque l'athlète s'est vu être couvert d'un drap façon César aux Oscars après être apparu presque nu sur scène, il a – malgré lui – illustré l'une des tendances clés de la saison printemps-été.

Avec une hausse de 18%, le drapé s'est imposé comme le nouveau truc in. En clair, cette tendance ultra-féminine consiste à porter des pièces dont les plis sont intentionnels et vous mettent en valeur. Par contre, hors de question donc de sortir avec une chemise ou une blouse qui n'aura pas été repassée (on vous voit).

Acne Studios, FWSS24 Image: tagwalk

Dion Lee, FWSS24 Image: tagwalk

Micro everything

Le style micro, c'est le fait de porter des trucs très (très) courts. Tellement court qu'on se demande parfois s'il ne manque pas quelque chose à la tenue...

Si la tendance a été lancée en 2022, le micro fait son retour en grande pompe cette année. Bien que l'augmentation (+7% en 2024) reste modeste, il s'agit de l'une des tendances adoptées par une majorité de marques sur les podiums. Ainsi, treize d'entre elles se sont emparées du look micro, faisant déambuler leurs mannequins avec des micros jupes, shorts ou robes.

Max Mara, FWSS24 Image: tagwalk

Gucci, FWSS24 Image: tagwalk

Le Ladylike, ou comment tout le monde devrait déjà s'habiller

Le Ladylike c'est probablement la tendance qui a connu la plus grande hausse en comparaison à l'année dernière. En effet, avec +237% en 2024, le style bon chic bon genre version moderne s'est illustré auprès de Fendi ou encore de Chanel.

Fendi, FWSS24 Image: tagwalk

ALTUZARRA, FWSS24 Image: tagwalk

Pour le maîtriser d'une main de maître, pensez à avoir une garde-robe composée d'essentiels, mais toujours avec une touche de féminité. Une silhouette dessinée dans l'élégance que l'on obtiendra grâce à des pièces comme des jupes longueur midi (donc entre le genou et le mollet) dont la présence sur les podiums a également augmenté de 4% cette année, des robes près du corps – sans tomber dans le moulant – des blazers ou des chemises structurées que l'on combinera avec des escarpins de quelques centimètres à peine.

La dame blanche

Exit la petite robe noire, place au blanc. Ce printemps, les plus grands designers ont opté pour la tendance qui deviendra sans aucun doute l'indispensable de cet été: la petite robe blanche. Elle gagne 13% de visibilité sur le catwalk cette année. Versace, Mugler, Valentino et bien d'autres encore ont fait déambuler leurs mannequins vêtus de ce must-have décliné sous plusieurs formes: le drapé chez Proenza Schouler, la robe bouffante pour AZ Factory et le style petite robe de mariée chez Gucci.

Valentino, FWSS24 Image: tagwalk

Gucci, FWSS24 Image: tagwalk

Les 90s sont venues pour rester

Quand on vous dit que c'était mieux avant, c'est vrai. Preuve en est la tendance des années 1990 qui revient en force avec +43%. Difficile de savoir si le phénomène a d'abord pris d'assaut les podiums ou les réseaux sociaux, mais une chose est sûre, les années 90 sont là pour rester. Avec cinq marques au moins, c'est l'un des phénomènes les plus représentés lors des défilés pour la saison printemps-été 2024.

Bally, FWSS24 Image: tagwalk

Phillip Lim, FWSS24 Image: tagwalk

Less is more, pas vrai?

La Fashion Week, aussi célèbre soit-elle, reste quand même un gros bordel. Beaucoup d'infos à retenir pour les passionnées et beaucoup de non-sens pour les autres. Et c'est là que la tendance du minimalisme vient calmer le jeu. C'est un peu comme l'arbitre d'un match de foot qui vient apaiser les tensions.

Bottega Veneta, FWSS24 Image: tagwalk

Helmut Lang, FWSS24 Image: tagwalk

Vous l'aurez compris, cette année encore, less is more. Ainsi, Bottega Veneta ou encore Acne Studios ont joué la carte de la simplicité. Le minimalisme s'est invité à la table ronde pour ne jamais la quitter et la tendance s'est encore une fois imposée avec une augmentation de +19% en 2024 par rapport à l'an dernier.

Nul besoin de jeter vos fringues pour reconstruire votre dressing. En 2024 aussi, les indispensables mode restent de mise même chez les designers, telle que la chemise, à imprimé ou pas, et le blouson en jean. Pour coller à l'air du temps, préférez toutefois vous tourner vers des coupes modernes, c'est-à-dire droites.

Les couleurs de prédilections cette saison

Si le noir a connu une véritable ascension (enfin!), les couleurs traditionnelles du printemps et de l'été n'ont pas été oubliées. Cette année encore, les designers ont misé sur les couleurs douces et pastel, mais n'ont pas pour autant lésiné sur les tons neutres et notamment l'indétrônable beige neutral, qui reste l'une des couleurs les plus présentes lors des défilés (+13% cette année).

Dans la famille des couleurs claires, on retrouve le light blue chez Fendi, Gucci ou encore Proenza Schouler. Si vous préférez quelque chose de plus pétant parce que le pastel, ça vous gave, vous saurez que le rouge s'est encore une fois imposé comme LA couleur de la saison, après avoir connu un succès fou l'automne dernier. En effet, avec +58% pour ce printemps-été, Red is the new black. Loewe, Hermès ou encore Alexander McQueen ont mis les petits plats dans les grands en présentant des pièces d'un rouge flamboyant.