Le Air Swipe Bag de Coperni a été dévoilé à la Fashion Week de Paris ce lundi 4 mars. Image: instagram @coperni

Ce sac est fait à 99% d'air

Oui, vous avez bien lu. C'est lors de la Fashion Week de Paris que Coperni a présenté cet accessoire unique et futuriste qui a fait sensation.

Une mallette noire s'ouvre avec précaution, car elle contient un objet d'une fragilité extrême: un sac tout en transparence qui semble retenir en son sein des bouts de nuages et dont la couleur rappelle les teintes d'une pierre de lune.

Non, il ne s'agit pas des premières secondes d'un film de science-fiction, mais d'une vidéo Instagram publiée par Coperni quelques heures avant son défilé à la Fashion Week de Paris, dans laquelle est dévoilé le Air Swipe Bag, un sac fait à 99% d'air et 1% de verre qui ne pèse que 37 grammes. Ce teaser annonçait le style futuriste de la collection, présentée ce lundi 4 mars au Studio 217 en périphérie de la capitale.

Le sac en question: Vidéo: instagram

Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, les fondateurs de la marque, sont «passés maîtres dans l'art de surprendre», rappelle Vogue. Souvenez-vous: en 2023, une robe a été peinte en direct sur Bella Hadid, faisant ainsi le buzz sur les réseaux sociaux.

«Le show sera spatial!», pressent à juste titre L'Officiel en découvrant les premières images du sac à main. Pour le défilé en effet, Coperni a imaginé «un immense espace plongé dans le noir, avec en son centre un immense monolithe noir – non sans rappeler celui de Stanley Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace», poursuit le magazine.

Les images du défilé Coperni à Paris: Un monolithe lumineux qui rappelle effectivement 2001, l'Odyssée de l'espace. Getty Images Europe

Des anneaux planétaires entourent certaines tenues. Getty Images Europe

Clairement un look à reproduire la prochaine fois qu'on décide de se rendre dans l'espace. Au moins, on est sûr d'être vu depuis en bas. Getty Images Europe

En soirée ça fait aussi l'affaire, histoire que tous les regards soient braqués sur nous. Getty Images Europe

De la poussière d'étoiles

Le Air Swipe Bag est toutefois la pièce maîtresse du défilé. En effet, quoi de mieux pour rester dans cette atmosphère cosmique que d'imaginer un accessoire en forme de demi-lune conçu à base d'aérogel, «une substance extraordinaire, le solide le plus léger de la planète Terre, semblable à un gel à base de silicium doté d'une structure poreuse, dont plus de 99% du volume est constitué d'air», décrit Vogue. Et de rappeler:

«L'aérogel est utilisé par la NASA, qui s'en sert pour capturer les poussières d'étoiles»

C'est poétique. Chez watson aussi, le Air Swipe Bag – fabriqué à Athènes et devenu viral en quelques heures – plaît beaucoup:

«Il est magnifique. Il est luminescent, comme une méduse» Une collègue qui aimerait bien recevoir un exemplaire du sac

«Un pas de géant pour la mode »

Dans une vidéo publiée par The Cero Magazine, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant sont eux aussi subjugués par leur création lorsqu'ils la découvrent pour la première fois:

«C'est incroyable. Nous avons fait énormément de recherche et de développement pour de nombreux projets, mais celui-là va au-delà de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. C'est un nuage. C'est le sac le plus léger du monde!» Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant, fondateurs de Coperni The Cero Magazine

Malgré une technique complexe, appelée par la NASA «la fumée gelée», les deux fondateurs ont réussi à relever avec succès ce qu'ils considéraient comme un «véritable challenge». «Le sac est la plus grande pièce jamais fabriquée à partir d'un nanomatériau. Un pas de géant pour l'humanité et la mode», écrit avec humour The Cut.