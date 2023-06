Une affiche dans un train CFF avec le visage de Jeremy Meeks, le «détenu le plus sexy d'Amérique». Image: watson

Le taulard «le plus sexy d'Amérique» est accroché dans nos trains

Jeremy Meeks est devenu le détenu le plus célèbre du monde grâce à sa photo d'identité judiciaire. Son visage est désormais affiché dans les trains suisses.

Sabeth Vela Suivez-moi

Jeremy Meeks est devenu célèbre du jour au lendemain lorsque sa photo d'identité judiciaire a fait de lui le «détenu le plus sexy d'Amérique». Aujourd'hui, le visage de l'homme de 39 ans est affiché dans les trains CFF et fait de la publicité pour le nouveau parfum de Gisada. Mais qu'a donc fait l'ancien détenu ces dernières années? Il semblerait que ce ne soit pas si mal. Voici un aperçu.

Comment Meeks a été découvert

L'histoire de Jeremy Meeks ne pourrait pas être plus absurde. Cet Américain faisait partie du gang de rue «Crips» jusqu'en 2014 et a été arrêté lors d'une descente de police. La police californienne a alors publié la photo d'identité judiciaire de Meeks, ainsi que celles des autres personnes arrêtées, sur Facebook. Son portrait d'identité judiciaire est immédiatement devenu viral, et l'image a été likée plus de 15 000 fois en 24 heures (ce qui, rappelons-le, était encore beaucoup à l'époque de Facebook). Peu après, le criminel a été désigné par Internet comme le «prisonnier le plus sexy d'Amérique». Les fans de Twitter ont même créé le hashtag #feloncrushfriday, qu'on peut traduire par «le crush du vendredi pour un criminel».

Son tatouage en forme de larme était particulièrement visible dans la photo d'identité qui l'a rendu célèbre. Il le porte encore à ce jour. L'homme provoque cependant toujours des critiques sur Instagram sous presque toutes ses photos. Et pour cause: la signification commune d'une larme sous l'œil est que le porteur a commis un meurtre.

Malgré sa soudaine notoriété, Meeks a été condamné en 2014 à 27 mois de prison pour possession d'armes et vol. À sa sortie de prison en 2016, les agences de mannequins se sont littéralement battues pour faire signer l'ex-taulard.

Une carrière de mannequin...

Dès 2015, l'agence de White Cross a confirmé qu'elle avait pris Meeks sous contrat. Les premières photos de mannequinat du condamné ont été publiées en juin 2016, après sa libération. Aujourd'hui encore, Meeks est sous contrat avec la même agence et semble y rencontrer un franc succès. Ainsi, depuis 2019, il est ambassadeur de parfum de Gisada Switzerland, dont les affiches publicitaires sont visibles partout en ce moment en Suisse.

Aujourd'hui encore, Meeks semble avoir du mal à croire à la tournure qu'a prise sa vie après son arrestation. Fin 2022, il a posté une photo de son «mugshot» sur Instagram et a déclaré dans la légende être encore aujourd'hui «très reconnaissant» que «Dieu ait eu un autre plan» pour lui.

...et d'acteur

Mais Meeks ne s'est pas seulement lancé dans le mannequinat. Il a également connu quelques (petits) succès en tant qu'acteur. En 2018, il est apparu pour la première fois dans le clip Wi-Fi de la chanteuse russe Olga Buzova.

De plus, il a décroché un rôle dans le long-métrage Trigger, avant d'apparaître dans Secret Society en 2021. En ce moment, il fait la promotion de son dernier film Unfair Exchange.

La vie de Meeks après la prison

Sur Instagram, le mannequin et chanteur partage régulièrement sa vie avec ses 1,5 million de fans. Son enfant, qu'il a eu avec son ex-femme Melissa Meeks, n'y apparaît cependant jamais. L'homme de 39 ans a également un deuxième enfant avec la fille du milliardaire, Chloe Green. Mais depuis leur séparation en 2019, aucune femme n'a été vue aux côtés du «prisonnier sexy au tatouage larmoyant».

Jeremy Meeks est très actif sur les réseaux. Source: instagram

