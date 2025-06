La star de 27 ans dévoile les secrets qui entourent ses faux seins. instagram kylie jenner

Kylie Jenner dévoile les secrets de ses faux seins

La cadette du clan Kardashian a révélé les détails autour de son augmentation mammaire. Une première pour celle qui se fait plutôt discrète concernant la chirurgie esthétique.

On le sait, Kylie Jenner a de faux seins. Ce n'est pas un scoop, même si elle ne l'a révélé qu'en 2023 dans un épisode de L'incroyable famille Kardashian.

Des fans impatients de tout savoir

Mais les fans ont faim, ils ne veulent pas seulement savoir si oui ou non elle est passée sous le bistouri, mais quels sont ses secrets pour avoir une poitrine si réussie. Une youtubeuse et tiktokeuse nommée Rachel Leary l'a interpellée publiquement pour qu'elle révèle ses astuces pour «se faire refaire les seins de la manière la plus parfaite et la plus naturelle possible.»

La star de 27 ans ayant été taguée à de multiples reprises par la Britannique et d'autres internautes pour l'inciter à répondre a finalement accepté de se prêter au jeu. Une réaction plutôt rare de la part de celle qui a 57 millions de fans sur TikTok et qui ne prend pas pour habitude de se livrer.

«445 cc, profil modéré, la moitié sous le muscle!!!! Silicone!!! Garth Fisher!!! j’espère que ça aide mdr»

Ce ne sont pas les codes de la bombe nucléaire, mais bien des détails concernant son augmentation mammaire. D'abord, «445 cc» peut se traduire par un bonnet D. Grâce au magazine Elle, on apprend également qu'un «profil modéré» signifie un effet plus naturel que bombé. Quant à la pose des prothèses, elle peut se faire soit devant soit sous le muscle pectoral ou encore en dual plan (une partie derrière le muscle, une partie devant). Cela dépend de plusieurs facteurs, comme la corpulence de la patiente ou la finesse de la peau.

Voici une photo qui illustre parfaitement le propos de cet article. instagram kyliejenner

Le chirurgien fait, à son tour, le buzz

On apprend grâce aux médias people américains que Garth Fisher est une ponte de la chirurgie esthétique à Beverly Hills et qu'il bénéficie déjà d'une belle notoriété. Mais sa cote de popularité risque de grimper en flèche après avoir été directement cité par Kylie Jenner.

D'ailleurs, sur son compte Instagram, où il est très actif, certains contenus publiés sont tout particulièrement intéressants, à condition que l'on s'intéresse un tant soit peu à la chirurgie esthétique. D'abord, il répond avec intelligence aux questions qu'on lui pose, comme lorsqu'il affirme dans un podcast que, quand on lui demande quel est le dernier trend, il contextualise généralement:

«Il y a eu plus de progrès dans le marketing que de véritables innovations dans la chirurgie esthétique. J'ai vu des tendances qui ont fait le buzz et qui ont disparu après 5 ans»

Une façon de dire qu'il ne suit pas forcément les tendances.

Une autre photo de circonstance pour illustrer cet article. instagram kyliejenner

Autre point captivant de son compte Instagram (mais quand même un peu dégueulasse): ses vidéos d'opération. Il n'hésite pas à partager des séquences d'interventions sur des patients où on le voit, par exemple, tirer sur la peau d'un visage prédécoupé, façon Volte-Face. C'est à la fois ignoble et fascinant à regarder.

Le chirurgien surfe actuellement sur cette petite notoriété et partage en story toutes les publications le concernant depuis que Kylie Jenner l'a cité. Quant à la star suivie par 393 millions de fans, elle est actuellement dans le viseur de tous les médias people (encore plus que d'habitude), puisqu'elle sort avec l'acteur du moment, Timothée Chalamet. Leur romance n'en finit pas d'alimenter les potins et les objectifs des paparazzis se régalent de leurs papouilles en public.

