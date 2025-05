Brooklyn Beckham vient de mettre le feu aux poudres avec une photo Instagram. Désormais, c'est lui et sa femme Nicola contre son clan. Image: watson

«Une relation toxique»: Le clan Beckham se déchire

Victoria Beckham serait inquiète du mariage «malsain» de son fils Brooklyn avec l'héritière milliardaire Nicola Peltz. Désormais, la fratrie s'envoie des piques acerbes via Instagram. A n'en point douter, la situation familiale du clan Beckham se détériore de jour en jour.

Plus de «Société»

Que serait une embrouille au coeur d'un clan puissant tapissé de stars, de paillettes et de trahisons, sans les déclarations de sources anonymes? C'est simple, Page Six et TMZ cesseraient d'exister.

A cet égard, de nouvelles couches de complications sont venues corser le cocktail d'embrouilles familiales déjà bien épicé du clan Beckham.

Dans le dernier chapitre, on se rappelle que Brooklyn, l'aîné des Beckham, avait boudé les différents événements voués à célébrer les 50 ans de son papa, David Beckham. Notamment une soirée qui s'était tenue ce 2 mai dans un restaurant étoilé du centre de Londres. Cette absence avait lourdement pesé sur le coeur de la star du ballon rond.

La raison? L’aîné de la fratrie serait en froid avec le reste de sa famille, et plus particulièrement avec son cadet Romeo.

Souvenir d'anniversaire: le couple, Harper, Romeo, Cruz, accompagnés de leurs petites amies respectives, Kim Turnbull et Jackie Apostel. Manquent à l'appel: Brooklyn et Nicola.

De multiples désaccords

Les frictions reposent sur diverses occurrences. D'un côté, tout ne s'était pas passé dans le meilleur des mondes lors de l'opulent mariage de Brooklyn, 26 ans, et Nicola Peltz, la fille de 30 ans du milliardaire Nelson Peltz, qui s'est déroulé au printemps 2022.

L'événement, dramatiquement chaotique du côté organisationnel, avait été marqué par des tensions entre Nicola et la célèbre maman du marié, Victoria. Pour ne rien arranger, celle-ci n'aurait pas pu fournir en temps et en heure la robe de la promise, qui avait dû se rabattre sur une Valentino Haute Couture (ô drame).

Brooklyn et Nicola. Image: Dave Benett Collection

Rajoutez à cela le fait qu'une dispute de petite copine divise les deux frangins. En effet, Romeo, le deuxième fils de 22 ans, sort désormais avec l'ex-petite amie de Brooklyn, Kim Turnbull. Celle-ci, petite-fille d'un grand peintre écossais et DJ star du monde de la nuit selon le portrait qu'en fait Voici, est âgée de 23 ans. Kim et Romeo ont officialisé leur idylle en novembre dernier.

Kim et Romeo.

Mais la révélation de ces amours naissantes ne s'est pas passée comme sur un lit de roses. Nicola a planté quelques épines, en sous-entendant que la jeune femme ne s'était mise en couple avec Romeo que pour se rapprocher de Brooklyn. Ce dernier, de son côté, ne serait «pas jaloux» de cette relation, mais aurait exprimé des doutes quant à la sincérité des sentiments de Kim Turnbull envers son cadet.

Kim est DJ et mannequin.

Voilà qui ne dépeint pas le tableau familial le plus harmonieux. Surtout que le mannequin-devenu-photographe-devenu-cuisinier (Brooklyn s'est beaucoup tâté niveau carrière) a le sentiment que sa famille a préféré soutenir son jeune frère plutôt que lui.

Des sources anonymes (les voilà, les fameuses!) ont expliqué pourquoi Brooklyn a décidé de ne pas se rendre à l'anniversaire de son papa. D'un côté, il n'était pas vraiment à l'aise de passer une soirée aux côtés de son ex. De l'autre, «il aurait également beaucoup de mal avec le fait que sa femme soit pointée du doigt comme “la méchante” de la famille», résume le Sun.

Une publication qui met le feu

Mais à présent, les choses semblent prendre une tournure encore plus sombre. Et c'est une publication de Brooklyn publiée ce 25 mai sur Instagram qui semble mettre de l'huile sur le feu. Dans celle-ci, on voit le jeune homme et sa chérie, accrochée à lui, en moto. La légende, que certains perçoivent comme lourde de sens, dit:

«Mon monde entier x je t’aimerai pour toujours x je te choisirai toujours bébé x tu es la personne la plus incroyable que je connaisse xx moi et toi pour toujours bébé»

Sous ce message qui peut sembler symbolique au vu de la situation, les internautes se déchainent:

«Ça doit être déchirant pour David et Victoria, ils l'aiment inconditionnellement, c'est vraiment triste de voir ça 😢»

«Très triste et très très gâté. Comportement horrible de votre part. Vous devez tous les deux grandir et assumer votre comportement»

«Le frère a oublié d'où il a eu son argent et sa gloire 😂»

«C'est embarrassant à lire. C'est comme si un enfant de 12 ans avait écrit ça. En plus, ça confirme les histoires sur les choix qu'il fait. Un vrai bébé»

«Si ton nom de famille n'était pas Beckham, elle ne t'aurait pas regardé deux fois. Si ses parents n'étaient pas milliardaires, juste des gens ordinaires de la classe ouvrière et que vous deviez vraiment faire un choix, vous choisiriez vos parents»

L'anxiété de Victoria

Impossible de savoir comment David et Victoria ont perçu ce message. Par contre, le Mirror, qui s'appuie sur les propos d'amis du clan, révèle que «David et Victoria Beckham sont désespérément inquiets de la relation "toxique" ("unhealthy") de leur fils Brooklyn avec sa femme Nicola Peltz.» Plus que cela, les amis du couple pensent que Nicola «isole» Brooklyn non seulement de ses parents, mais aussi de ses amis et de sa famille élargie.

Les mots utilisés pour dépeindre Nicola sont forts.

«Ils ont le sentiment que Nicola crée un conflit inexistant – ou du moins l'exacerbe – afin d'isoler Brooklyn de sa famille.» Un proche du clan Beckham

Ou encore:

«Oui, Brooklyn est maître de ses propres intérêts… mais c'est Nicola qui tire les ficelles. On dirait qu'elle veut qu'il choisisse son camp – et c'est clairement ce qui se passe.» mirror

Evidemment, de l'autre côté de ce fossé qui ne cesse de se creuser, c'est un autre son de cloche. Des sources proches de Nicola assurent au contraire que, en tant qu'étrangère à la famille Beckham, elle a aidé Brooklyn à voir les abus émotionnels et les comportements toxiques au sein de sa famille».

«Ses amis affirment que Brooklyn et elle ne veulent rien de plus que d’être aimés et soutenus, mais que Victoria et David rendent cela pratiquement impossible.» Des sources proches de Nicola, relayées par le Mirror.

70 tatouages dédiés à Nicola

En plus de cela, la team Brooklyn s'inquiète de l'attachement exacerbé que porte le jeune homme à sa femme. Comme le révèle le Mirror, il aurait plus de 70 tatouages sur le corps qui sont dédiés à l'héritière (oui, oui, vous avez bien lu).

Parmi les tatouages, Brooklyn a une lettre d'amour de Nicola tatouée sur son cou (en dessous des yeux de Nicola), avec le message suivant : «Mon chéri pour toujours (my forever boy). Lis ceci chaque fois que tu te sens anxieux…»

«Je veux que tu saches à quel point tu es aimé. Tu as le cœur le plus gentil que j'aie jamais rencontré et j'espère ne jamais passer une journée sans ton amour.» Le tatouage de Brooklyn.

Brooklyn a une lettre d'amour de Nicola tatoué sur le haut du dos. Oui, il vaut mieux que ce mariage dure trèèès longtemps.

Il a aussi gravé le mot «marié» sur la main (c'est plus pratique qu'une bague, ça ne s'égare pas). Et «Gina» sur le bras, en hommage à la grand-mère de Nicola. A ce sujet, une source assène:

«Je pense que tout le monde comprend que c'est pour le moins problématique, et c'est une autre facette d'une relation malsaine. Mais il est complètement fou amoureux.» source: mirror

Toutes ces dissensions ont fini par atteindre le plus jeune des frères, Cruz, 20 ans, qui a saisi son Instagram le 25 mai, en réponse à son frère, pour y poster une photo où la famille est réunie. Comme un appel de détresse, il a marqué en description: «J'aime ma famille, je vous aime plus que tout, maman et papa, vous nous avez donné la vie et avez pris soin de nous quoi qu'il arrive, je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes tous bénis de vous avoir dans nos vies.»

Cruz a défendu ses parents. source: instagram

On ne peut que se réjouir que la galaxie Beckham retrouve son harmonie. La suite au prochain épisode.