Machine Gun Kelly, un «coureur de jupons»? Une source l'affirme.

Megan Fox est «folle de rage» contre son ex

Megan Fox et Machine Gun Kelly se sont séparés avant la naissance de leur fille, mais l'actrice est toujours aussi mécontente. La raison: le comportement de son ex-partenaire envers la star hollywoodienne Sydney Sweeney.

Imke Gerriets / watson.de

Plus de «Divertissement»

Du rififi dans le monde des paillettes. Fin mars de cette année, Megan Fox a donné naissance à une fille. C'est le quatrième enfant de l'actrice, mais le premier qu'elle a eu avec Machine Gun Kelly. La relation avec le rappeur-devenu-rockstar-devenu popstar (oui, Machine Gun Kelly s'est beaucoup cherché), de son vrai nom Colson Baker, a cependant pris fin avant la naissance de leur enfant.

Les deux se sont rencontrés sur le tournage du film Midnight in the Switchgrass, et leurs fiançailles ont suivi en 2022. Le duo était très fusionnel - jusqu'à boire le sang l'un de l'autre lors de leurs fiançailles. Mais l'année dernière, des médias américains ont rapporté des rumeurs de rupture, et en décembre, ce fut la confirmation: Megan Fox s'est bel et bien séparée du musicien.

Elle aurait découvert des messages destinés à d'autres femmes sur son téléphone. Et ces derniers temps, le fait que Machine Gun Kelly se soit montré proche de l'actrice Sydney Sweeney irriterait profondément Megan Fox.

Le flirt fatal de Machine Gun Kelly

Sydney Sweeney a elle aussi fait les gros titres en raison de sa vie privée. L'actrice de 27 ans et Jonathan Davino s'étaient fiancés en 2022, tout comme Megan Fox et Machine Gun Kelly. Cependant, cette relation a également pris fin et les projets de mariage ont été annulés.

Or, il y a quelques semaines, Sydney Sweeney et Machine Gun Kelly ont été vus ensemble lors d'une soirée au Palm Tree Beach Club à Las Vegas. Des photos d'eux ont été prises ce jour-là.

Sydney Sweeney vient de se séparer.

Des rumeurs de «dating» ont d'ailleurs commencé à émerger en raison d'une vidéo capturée, dans laquelle on peut apercevoir les deux se prendre dans les bras.

Radar Online rapporte que Megan Fox serait «folle de rage» à cause de cette escapade.

D'autant plus que Megan aurait envisagé de donner une nouvelle chance à MGK. Mais le fait que le rappeur de 35 ans ait flirté avec sa collègue actrice a rendu Megan Fox «furieuse».

De sérieux avertissements

Une source proche de la star de Transformers affirme:

«Bien qu'il dise à Megan tout ce qu'elle veut entendre, ses amis sont convaincus qu'il ne changera jamais en ce qui concerne sa tendance à être un coureur de jupons»

Et d'ajouter : «Il ne peut tout simplement pas faire autrement et son comportement envers Sydney en est la preuve.»

Sur le plan professionnel, Sydney Sweeney et Machine Gun Kelly ont déjà collaboré ensemble par le passé. L'actrice tenait le rôle principal dans la comédie musicale Downfalls High, tandis que l'artiste était en charge du scénario, de la réalisation et de la musique.

L'initié souligne à ce propos :

«Il a toujours eu un œil sur Sydney, la it-girl d'Hollywood»

Megan Fox aurait auparavant envisagé de donner une sérieuse chance à leur amour, «s'il prouvait sa fidélité». Cependant, les dernières photos devraient maintenant être un signal d'alarme clair pour elle, que ses amis l'exhortent à prendre au sérieux.