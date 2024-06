Montreux Jazz: voici le programme gratuit

Allègement des primes: voici les cantons qui ont le plus à gagner

Le MJF avait dévoilé mi-avril le programme de sa 58e édition. Parmi les têtes d'affiche attendues sur la Scène du lac et au Casino du 5 au 20 juillet, Deep Purple, Massive Attack, Duran Duran, Sting, Dionne Warwick ou encore Raye.

Quelques noms à retenir pour les 150 concerts et 260 DJ sets gratuits: Black Coffee, Kenya Grace, Good Neighbours, Maëlle, Joseph Kamel, Dylan Gossett, ELOI, Endea Owens, Darwin, Curses, The Woodgies, Ron Trent ou encore Marcel Dettmann.

«En raison des travaux au Centre des Congrès, plusieurs scènes seront relocalisées au gré d'un parcours repensé sur les quais. La programmation des concerts et DJ sets, largement dévolue aux artistes émergents, est composée de 45% de talents suisses et d'une cinquantaine de nationalités différentes.»

Concerts, DJ sets, jam sessions, workshops, projections, silent discos, pool parties, rencontres littéraires ou encore cours de danse: le MJF ne lésine pas sur le «foisonnement pléthorique» de sa programmation gratuite. Elle représente d'ailleurs plus de 80% de l'offre totale de cette 58e édition, indique mercredi le MJF dans un communiqué.

Le Montreux Jazz Festival (MJF) a de nouveau concocté un très large programme gratuit à découvrir du 1ᵉʳ au 16 juillet prochain. Le contenu a été dévoilé mercredi: plus de 500 concerts et activités seront proposés sur quinze scènes. Avec comme principal lieu de rendez-vous: la Lake House.

