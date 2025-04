Le pape au cinéma: voici 15 acteurs qui l'ont incarné

Des intrigues, du sexe, des Russes, la mafia…. Le Vatican regorge de drama pour nous offrir du grand divertissement.

2020: John Malkovich

C’est le nouveau pape dans The New Pope. Qui plus est le premier aristocrate britannique de l'histoire du cinéma en habit de pape. Dommage que son jeune et fringant prédécesseur (Jude Law) ne soit pas mort ou à la retraite, mais simplement dans le coma. Des conflits ou même une guérison miraculeuse sont-ils à prévoir? The New Pope est la série qui succède à The Young Pope (voir ci-dessous).

John Malkovich et Sharon Stone dans The New Pope. Image: www.imago-images.de

2019: Anthony Hopkins et Jonathan Pryce

Dans le film The Two Popes, on assiste à une sorte de thérapie de plusieurs années entre le pape Benoît XVI (Anthony Hopkins) et le cardinal Jorge Mario Bergoglio (Jonathan Pryce), qui deviendra le pape François après la démission de Benoît XVI en 2013. Happy End: les deux hommes regardent finalement en 2014 la finale de la Coupe du monde entre leurs pays respectifs, l'Allemagne et l'Argentine.

Anthony Hopkins dans le rôle du pape Benoît (à droite) et Jonathan Pryce dans celui de son successeur François devant le match: 1:0 pour l’Allemagne. Image: www.imago-images.de

2017: Jude Law

La mini-série The Young Pope a déjà réalisé en 2017 le rêve le plus cher de Trump: un Américain, à savoir l'archevêque actuel de New York, devient pape! Bon, il est joué par le Britannique Jude Law, mais peu importe.

Jude Law est un très, très jeune pape, d'où le titre de la série The Young Pope. Image: www.imago-images.de

2013: Bruno Ganz

Ridley Scott avait un rêve: réaliser une série sur le Vatican intitulée The Vatican. Son pape à lui: l'acteur suisse Bruno Ganz. Les autres acteurs étaient Mathew Goode et Rachel Ferguson. Scott a tourné un épisode pilote à Rome pour le Showtime, il s'est brouillé avec le producteur Paul Attanasio (Dr. House), il a dépassé le budget - et Showtime a jeté l'éponge. The Vatican n'a jamais vu le jour à l’écran.

Bruno Ganz en tant que pape fictif Sixte VI. Image: screenshot youtube

2009: Johanna Wokalek et John Goodman

Depuis le 13e siècle, la légende de la papesse Jeanne circule en Allemagne - une femme miraculeusement érudite se serait fait passer pour un homme au début du Moyen-Âge et aurait été intronisée pape. John Goodman joue le rôle du pape Sergius II, atteint de la goutte, qui est guéri par Jeanne. Après sa mort, elle devient sa successeur, mais tombe enceinte de son amant et meurt d'une fausse couche. Johanna Wokalek joue Jeanne magnifiquement bien dans le film La Papesse Jeanne de Sönke Wortmanns.

John Goodman dans le rôle du pape et Johanna Wokalek dans le rôle de son médecin personnel. Image: www.imago-images.de

Johanna Wokalek devant son portrait de papesse. Image: www.imago-images.de

2005: Jon Voight

Dans la mini-série américano-italo-polonaise Pope John Paul II, le conservateur de droite John Voight (le père d'Angelina Jolie), aujourd'hui fervent partisan de Trump - qui lui a proposé d'être «ambassadeur spécial» du gouvernement à Hollywood, joue le rôle du pape polonais Jean-Paul II. Les fans se sont régalés. La série a été diffusée sept mois après la mort de Jean-Paul II et a également été saluée par son successeur Benoît XVI.

Des nonnes et Jon Voight à la première de sa série à Rome. Image: www.imago-images.de

2004: Bob Hoskins

Le Britannique Bob Hoskins a joué dans de nombreux excellents films - le téléfilm italien Il papa buono (Le bon pape) n'en fait probablement pas partie. Il raconte l'histoire de Jean XXIII, issu d'un milieu pauvre, qui a été élu pape en 1958, peu avant ses 77 ans. Sa modestie et sa proximité avec le peuple ont fait de cet Italien un chef de l'Eglise très apprécié. Il est mort après seulement quatre ans et sept mois de mandat.

Attendez, ils ont des éventails de plumes au Vatican? Bob Hoskins en grande pompe. Image: www.imago-images.de

1991: Robbie Coltrane

Au paradis, ou où que soit Robbie Coltrane aujourd'hui, le Britannique restera à jamais, comme sur Terre, le Hagrid tant aimé des films Harry Potter. A l'écran, il a également réussi à devenir pape dans The Pope Must Die. C'est une comédie britannique crue dans laquelle un ancien garagiste entré au couvent après s’être fait briser le cœur devient pape à la suite d'une erreur de la mafia. C'est pas rien. A la fin, une nonne lui succède et donne les trésors du Vatican aux pauvres.

Robbie Coltrane est probablement le pape le plus hérétique de cette liste. Image: imago stock&people

1983: Albert Finney

Biopic classique intitulé Pope John Paul II sur la vie du Polonais Karol Wojtyla qui, jeune étudiant en philosophie, est condamné par les nazis aux travaux forcés dans une carrière, aide ensuite des juifs, a une révélation spirituelle et décide à 21 ans de suivre sa nouvelle vocation et de devenir un théologien conservateur. En 1978, il est élu pape Jean-Paul II.

Albert Finney, visiblement très ému par son rôle. Image: www.imago-images.de

1972: Liv Ullman

La légende de la papesse Jeanne a déjà été adaptée au cinéma comme on l'a dit. Si l'on en croit les critiques de l'époque, les pulsions de Jeanne étaient plus fortes que sa foi. «La vocation de Jeanne est sans doute de servir Dieu, mais elle est sans cesse soumise à la tentation de satisfaire les hommes», écrivait le New York Times. On parle aussi d'un couvent qui ressemblerait plutôt à une maison close.

Liv Ullman dans le rôle de la papesse Jeanne, ici dans une scène chaste. Image: www.imago-images.de

1968: Anthony Quinn

Dans les années 60, la Chine fait planer la menace d'une nouvelle guerre mondiale et la Russie cherche un médiateur aussi influent que possible. Un pape devrait faire l’affaire! Un pape endoctriné par la Russie, bien sûr. Le Premier ministre russe (Lawrence Olivier) libère donc un ecclésiastique ukrainien (Anthony Quinn), qui a été détenu pendant 20 ans dans un camp de prisonniers russe, et l'envoie à Rome. Aussitôt, le pape en place «meurt soudainement», l'Ukrainien lui succède naturellement, résultat: la paix dans le monde. Le film a été particulièrement salué pour sa représentation détaillée du conclave. Le réalisateur Michael Anderson est d'ailleurs également derrière les caméras de Pope Joan.

Anthony Quinn comme représentant de la paix mondiale. Image: www.imago-images.de

1965: Rex Harrison

Cette épopée s'appelle L’Extase et L’Agonie: En bref, un de ces films d'artistes complètement over the top. Il raconte l'histoire apparemment dramatique de la dispute entre le pape Jules II (Harrison) et Michel-Ange (Charlton Heston) à propos de la peinture de la chapelle Sixtine.

On dirait une pub divine pour de la lessive: l'artiste sale et le pape propre. Image: www.imago-images.de

Bonus

Ni Rihanna ni Richard Chamberlain ni Ralph Fiennes ne sont devenus pape. Mais le costume de Rihanna - un croisement entre un ostensoir, une robe de pape et une vitrine de bijoutier lors du Met Gala 2018, n'avait rien à envier à la magnificence romaine.

«Corps célestes : La mode et l'imaginaire catholique» était le thème du Met Gala en 2018. Rihanna l'a pris très au sérieux. Image: www.imago-images.de

Richard Chamberlain, dans le rôle du père Ralph de Bricassart au début des années 80 dans l'adaptation australienne du best-seller Les oiseaux se cachent pour mourir, joue un cardinal dont le rêve de devenir pape n'a pas pu être réalisé. Sa vie avant le Vatican avait été un peu trop légère, comme le montre l'image suivante avec sa maîtresse et mère de sa fille, beaucoup plus jeune.

Vagues de passion: Ralph de Bricassart et sa maîtresse beaucoup plus jeune, la fille de l'éleveur de moutons Meggie. Image: imago stock&people

Vous aussi, pendant le film Conclave, vous n’attendiez que ce que le cardinal britannique Lawrence (Ralph Fiennes) se lève et dise : «JE veux devenir pape et je me présente à l'élection», et qu'il remporte le conclave haut la main et devienne le meilleur pape de tous les temps? Malheureusement, il ne l'a pas fait. Une occasion manquée. Pour lui, pour l'Eglise catholique, pour l'humanité.

Traduit de l'allemand par Anne Castella.

Dans Conclave, Ralpf Fiennes se contente d'organiser et de superviser l'élection papale plutôt que de se présenter lui-même. Image: keystone

