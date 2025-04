Chassés du Valais: «Les gens pensent qu’on fout le bordel, c'est faux»

Il y a environ une semaine, on a appelé le propriétaire d’un camping à Gampel, un croyant, comme nous. On a pris rendez-vous avec lui. Le lendemain, on est allé le voir pour faire le prix. On est retourné le jour d’après avec l’argent, un acompte de 15 000 francs, en liquide. On a signé le contrat. Il allait du 15 avril au 30 mai. Voilà.»

Diago, de la communauté des gens de voyage