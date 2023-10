Pikachu crée le chaos au musée. Image: Van Gogh museum/shutterstock/watson

Ce célèbre musée n'aurait jamais dû faire d'expo sur les Pokémon

A Amsterdam, l'exposition qui met en scène des Pokémon dans l'univers de Van Gogh a engendré des bousculades dignes d'un concert de k-pop, notamment à cause d'une carte Pikachu collector. A tel point que le musée néerlandais a décidé de prendre une mesure drastique ce week-end.

«Attrapez-les tous!» On dirait que les visiteurs du Van Gogh Museum, à Amsterdam, ont pris un peu trop au pied de la lettre le slogan de Pokémon. Pour célébrer ses 50 ans, la vénérable institution a eu la bonne idée de convier les Pokémon à la fête en leur consacrant une petite exposition, inaugurée le 28 septembre. Mais l'engouement des visiteurs a très vite dépassé les attentes des organisateurs...

Le concept? Détourner des tableaux du maître néerlandais en y intégrant les célèbres petits «monstres de poche» grâce à une collaboration avec des artistes de la Pokémon Company International.

Pikachu en Van Gogh, avec l'autoportrait dont il s'inspire. Image: The Pokémon Company international/Van Gogh MuseumInternational

Ronflex pique ainsi un roupillon dans La chambre à coucher de Van Gogh, sous le regard de son copain Goinfrex, qui, évidemment, est en train de grignoter. Héliatronc joue à cache-cache dans le bouquet de Tournesols du grand maître. Tandis que Pikachu prend la place du peintre dans l'Autoportrait au chapeau de feutre. Au total, ce sont six oeuvres de Van Gogh qui sont passées à travers le «filtre Pokémon».

Ronflex et Goinfrex dans La chambre à coucher. Image: the pokémon company international/van gogh museum

Héliatronc dans Les tournesols. Image: The Pokemon Company International/Van Gogh Museum

Ruée sur la boutique souvenirs

L'idée était d'attirer les plus jeunes au musée pour les initier à l'oeuvre du maître expressionniste. Mais ce sont plutôt les fans adultes de Pikachu et compagnie qui ont mordu à l'hameçon. Dès l'ouverture de l'exposition fin septembre, ils se sont littéralement rués sur la boutique souvenirs pour se procurer les affiches, peluches et autres goodies estampillés «Pokémon x Van Gogh».

Un aperçu des bousculades créées par les Pokémon au musée: Vidéo: twitter

Et surtout, pour «attraper» LA carte exclusive issue de cette collaboration: le portrait de Pikachu en Van Gogh pastichant un autoportrait du peintre. Il était possible de l'acheter à la boutique, ou en ligne, mais aussi de l'obtenir gratuitement grâce à un jeu de piste destiné aux plus de 6 ans organisé à travers les salles du musée.

L'objet de toutes les convoitises: la carte «Pika-Portrait» en édition limitée et exclusive. Image: The Pokemon Company International/Van Gogh Museum

C'était trop d'agitation pour l'institution néerlandaise qui a décidé ce samedi 14 octobre de retirer la précieuse carte de son offre.

«Récemment, un petit groupe d’individus a créé une situation indésirable qui nous a conduits à prendre la décision difficile de retirer la carte promotionnelle Pikachu avec le chapeau de feutre gris du musée» Le musée dans un communiqué

Le musée souhaite en effet que ses visiteurs puissent profiter de l'exposition «d'une manière sûre et agréable», et veut être en mesure d'assurer la sécurité du personnel.

L'occasion rêvée pour les fans pour faire un selfie. Image: AP

Il y avait foule pour l'expo Pokémon au musée Van Gogh. Image: AP

Une occasion en or pour les collectionneurs

Cette carte, disponible en nombre et en durée limités, est aussi devenue un objet de convoitise pour des revendeurs qui y ont tout de suite vu l'opportunité de se faire un peu d'argent. «Pikachu au chapeau en feutre gris» s'est rapidement retrouvée en vente sur Internet pour des sommes insensées, dans les 400 dollars en moyenne, et allant même jusqu'à 6969 dollars pour une vente effectuée sur eBay, rapporte la RTS.

Le média NL Times invoque aussi les subterfuges mis en place par certains pour se procurer le plus d'articles Pokémon possible, le musée ayant limité la quantité par visiteur.

«Certaines personnes, y compris des enfants, ont tenté d’utiliser de faux billets de musée ou d’autres formes de tromperie pour rentrer dans le musée autant de fois que possible dans le but soit de faire une descente dans la boutique de cadeaux, soit de collecter davantage de copies de la carte promotionnelle Pikachu.» Nl times

Un petit coup d'oeil à la boutique en ligne du musée nous permet de constater que, pour l'heure, il n'y a plus aucun article Pokémon disponible sur le site. Mais que les fans, de Van Gogh et de Pikachu, se rassurent: l'exposition, elle, est encore visible jusqu'au 7 janvier 2024. (anc)

