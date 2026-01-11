Vous, votre fidèle compagnon et la nature comme terrain de jeu. Image: Steam

Ce jeu cosy va vous relaxer

La pêche a longtemps été une activité annexe dans de nombreux jeux vidéo. Dans Cast n Chill, elle en devient le cœur du scénario, et ce, de la manière la plus simple et contemplative qui soit. Un véritable lâcher-prise.

Armin Hadzikadunic/ jvmag.ch

Issu de l’imagination de deux programmeurs australiens, Cast n Chill est le tout premier jeu du studio Wombat Brawler.

On est ici face à un jeu cosy, pensé comme une suite spirituelle (au moins graphiquement) à la série Kingdom (New Lands, Two Crowns) avec un pixel art du plus bel effet. Je dis bien «spirituelle», car Cast n Chill est bien plus tranquille, et surtout beaucoup moins stressant. Ici, pas de couronne à défendre ni de nuits angoissantes.

Nous sommes face à un jeu de pêche en 2D, dans un défilement horizontal.

Et si on chillait?

Un jeu de pêche en 2D, pour se détendre. Eh bien… pourquoi pas? Manette en main, la prise en main est ultra basique. On se déplace à gauche ou à droite, on s’arrête et on lance l’hameçon. La caméra recule légèrement et plonge sous la surface pour dévoiler de superbes fonds marins, peuplés de poissons animés avec beaucoup de soin.

Image: jvmag

Contrairement au célèbre jeu de pêche Dave the Diver, ici on ne plonge pas soi-même. On reste sur le bateau et on pêche tranquillement. Selon les hameçons débloqués, certains flottent en surface, d’autres descendent dans les profondeurs. Une encyclopédie accessible via une simple touche liste les poissons de la zone en nous expliquant où ils vivent, quel hameçon utiliser et quelle canne est la plus efficace.

Rapidement, on comprend la différence entre une truite et un brochet et surtout comment éviter de perdre son poisson. Lorsqu’un poisson mord (jamais plus de 10–15 secondes d’attente, rassurez-vous), un mini-jeu démarre. Un genre de petit bras de fer entre vous et la bestiole.

Si vous perdez? Ce n’est jamais injuste, votre équipement n’était tout simplement pas à la hauteur. La boucle de gameplay est claire et efficace: on pêche, on vend ses poissons, on améliore la canne, la ligne, le bateau, puis on achète des licences pour explorer de nouveaux coins de nature.

Tourisme Simulator

Et c’est là que Cast n Chill révèle toute sa magie. En voyageant vers de nouvelles zones, on découvre des lacs paisibles, des forêts baignées de lumière, des oiseaux volant en formation et une ambiance sonore apaisante avec ses bruits de nature et ses notes de banjo.

Image: Steam

À tel point qu’il m’est arrivé de laisser ma Nintendo Switch 2 allumée, jeu en fond, juste pour regarder et écouter. Certains regardent des cheminées virtuelles sur YouTube. Moi, désormais, je regarde les paysages de Cast n Chill.

Un jeu qui prend son temps

C’est un jeu contemplatif assumé, fidèle à son titre. On «chill». Rien ne presse. Rien ne stresse. Le jeu vous invite à ralentir. C’est le genre d’expérience parfaite pour faire une session de 10–15 minutes entre deux défaites sur Mario Kart World ou une run ratée sur Hades II. De plus, le jeu est jouable à deux pour un moment de convivialité sans compétition.

Image: Steam

Il parlera beaucoup à celles et ceux qui aiment les simulations lentes et posées ou tout simplement à ceux qui aiment l’idée de pêcher… sans devoir se mouiller, acheter du vrai matériel et se lever aux aurores. Sur ce, je retourne dégommer quelques poissons avec ma canne à pêche de sniper niveau 13.

C'est pour vous si...

Vous cherchez une expérience atypique.

Vous aimez les jeux calmes et contemplatifs

L’ambiance compte autant que le gameplay

Ce n’est pas pour vous si…

Vous voulez de la vitesse

De l’action non-stop

Et des explosions toutes les 30 secondes

Cast n Chill est disponible Steam (avec une note extrêmement positive) ainsi que sur les consoles Nintendo Switch 1 et 2 pour une quinzaine de francs.