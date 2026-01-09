ASAP Rocky, Christina Aguilera et G-Dragon font parti du panel des invités. Image: watson

Cette immense star sera à l'affiche du Gala des Pièces Jaunes

Oubliez la petite monnaie: pour sa 4e édition, le Gala des Pièces Jaunes transforme Paris La Défense Arena en succursale du Hollywood Boulevard. Au menu: le retour d'une icône des années 2000, du rap US et une dose massive de K-pop.

C’était la rumeur qui agitait les réseaux sociaux depuis des semaines. C’est désormais officiel: le 22 janvier 2026, la Fondation des Hôpitaux va réussir l'exploit de faire cohabiter des virtuoses du classique et des superstars internationales dans la plus grande salle d'Europe, à Paris La Défense Arena.

Le retour du Genie in a Bottle

C’est le gros coup de cette édition. Christina Aguilera, celle qui nous a appris à chanter (trop) fort sous la douche avec des titres comme Beautiful ou Hurt, revient en France pour son premier vrai show depuis 2019. La star américaine devrait revisiter son répertoire culte des années 2000 qui a marqué toute une génération.

K-pop et rap de haut vol

Parce qu’un Gala des Pièces Jaunes sans K-pop n'en est plus vraiment un, les Stray Kids font leur grand retour à Nanterre. Ils seront accompagnés par une autre légende du genre: G-Dragon, le leader de Big Bang.

Stray Kids -Chk Chk Boom Vidéo: YouTube/JYP Entertainment

Côté rap, l'affiche ne fait pas non plus dans la demi-mesure: A$AP Rocky (le compagnon de Rihanna) et Future poseront leurs flows entre deux envolées de l’Orchestre Lamoureux, sous la direction d’Adrien Perruchon. Un mélange des genres qui est devenu la signature de l'événement.

A$AP Rocky - Tailor Swif Vidéo: YouTube/LIVELOVEASAPVEVO

C'est sans doute le nom le plus stylé de l'affiche. A$AP Rocky, de son vrai nom Rakim Mayers, viendra insuffler une dose de cool new-yorkais à La Défense Arena.

Celui que l'on surnomme Lord Flacko est un habitué de la capitale française, mais on le croise plus souvent au premier rang des défilés de la Fashion Week qu'en concert caritatif pour les hôpitaux. Sa venue est un événement; il est connu pour ses performances visuelles léchées et son flow hypnotique.

Reste une question que tout le monde se pose: verra-t-on «Riri» dans les loges de la salle de Nanterre pour soutenir son homme et la cause des Pièces Jaunes? Les fans de la star barbadienne risquent de guetter les moindres mouvements de rideaux.

Du classique et des billets

Pour la touche de prestige, les fidèles répondent présents: le violoncelliste Gautier Capuçon, le trompettiste Ibrahim Maalouf et la pianiste Khatia Buniatishvili seront sur scène. À noter également: le groupe de rock La Femme pourrait y donner l'un de ses derniers concerts, selon Le Parisien.

Ce qu'il faut savoir La date: Jeudi 22 janvier 2026 à Paris La Défense Arena.

La billetterie: Elle ouvre ses portes le lundi 12 janvier. Soyez rapides, les 45 000 places s'arrachent généralement en quelques heures.

Le plan B: Pour ceux qui n'auront pas de ticket, le concert sera diffusé en prime time sur France 2 le vendredi 30 janvier.



(jod)