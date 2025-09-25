en partie ensoleillé10°
Rihanna et Asap Rocky parents d'un 3e enfant

Collaboration of the year honoree A$AP Rocky, right, and Rihanna attend the 38th annual Footwear News Achievement Awards at Cipriani South Street on Wednesday, Dec. 4, 2024, in New York. (Photo by Eva ...
La famille s'agrandit pour Rihanna et Asap Rocky.Keystone

Grande nouvelle pour Rihanna

La chanteuse et le rappeur Asap Rocky sont parents d'un 3e enfant. La chanteuse a posté une photo du bébé sur les réseaux sociaux.
25.09.2025, 06:4125.09.2025, 06:46

La famille s'agrandit pour la chanteuse Rihanna (37 ans) et le rappeur Asap Rocky (36 ans). La superstar de la pop a posté une photo du bébé sur les médias sociaux. Elle y tient dans ses bras le nouveau-né habillé en rose.

Rihanna a donné naissance à un troisième enfant.
Rihanna a donné naissance à une petite fille.Image: Instagram

Une autre photo montre des petits gants de boxe en tissu accrochés à des rubans roses. Rihanna a également annoncé le nom et la date de naissance du bébé: Rocki Irish Mayers née le 13 septembre 2025. De nombreux messages de félicitations ont afflué sur Instagram. Elle a enfin eu sa petite fille, ont commenté ses followers.

La famille s'agrandit
La famille s'agranditInstagram

Rihanna et Asap Rocky sont déjà parents de deux fils. RZA est né en 2022 et son petit frère Riot a suivi en 2023.

Prières exaucées

Lors du Met Gala de New York en mai dernier, les rumeurs de grossesse de Rihanna avaient fait sensation. La chanteuse originaire de l'île caribéenne de la Barbade avait alors pris la pose sous les flashs, posant à plusieurs reprises ses mains sur son ventre bien visible. Elle avait également remercié les journalistes de lui souhaiter bonne chance pour sa grossesse.

epaselect epa12118012 Rihanna and A$AP Rocky (L) after the premiere of &#039;Highest 2 Lowest&#039; during the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 19 May 2025. The film festival runs ...
Asap Rocky et RihannaKeystone

Asap Rocky avait récemment réaffirmé son souhait d'avoir une fille dans une interview accordée au magazine de mode «Elle». «J'espère que ce sera une fille. Vraiment. Nous prions pour une fille», avait déclaré le rappeur. (jzs/ats)

