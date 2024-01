Dans le clip, Emrata et Travis se baladent en petites tenues dans une villa de luxe. So original! image: capture x shutterstock

Emrata et Travis Scott dévoilent leur clip affriolant

Travis Scott a dévoilé ce mardi le clip de I KNOW?, tiré de son album Utopia. Dans celui-ci, il traine la savate dans sa villa de luxe, accompagné du top model glamourissime Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski is back! Dix ans après sa première apparition dans Blurred Lines, le clip de Pharrell et Robin Thicke – qui ne se souvient pas de son look «culottes-plastifées-couleur-chair-et-rouge-à-lèvre-carmin» – Emrata vient nous rappeler qu'elle est toujours «socially relevant».

Travis Scott s'est en effet offert l'image du mannequin de 32 ans, pour son nouveau clip sorti le 23 janvier, et baptisé I KNOW? («Je sais?»).

On y découvre donc Emrata aux côtés du rappeur de Houston, en short, crop-top et sous-vêt affriolants. Au sport, fumant un cigare, errant dans les escaliers, au bord de la piscine, dans la chambre à coucher, bref, si vous êtes fan d'Emrata, vous aurez de quoi vous frotter les mains.

Le clip I Know? Vidéo: watson

La prod, signée Josiah Sherman, Ozan Yildrim, Kobe Hood, Scotty Coleman et Terrance George, est tirée de l'album Utopia, sorti en juillet 2023.

Sur ce morceau, Travis revient sur l'une des relations chaotiques qu'il a traversé. La scénographie prend vie dans l'une des villas de l'artiste et offre une «vibe» intimiste, en demi-teinte, mais ultra-léchée, dans laquelle Emrata se partage la vedette avec la modèle Anok Yai.

Bon, ça manque de lumière chez Trav' image: capture

Le principe du visuel – on balade son spleen et sa lassitude dans une villa de luxe avec piscine, et on a l'air d'être blasé malgré tout le faste et la compagnie de ladies en petites tenues – n'est pas sans nous rappeler l'univers du clip d'Usher Hey Daddy, dans lequel Noémie Lenoir avait la part belle.

Emrata nous offre un petit tuto abdo dans le clip. image: capture

Pendant ce temps-là, trav' est dans le noir.

Évidemment, la Toile n'a pas pu s'empêcher de ramener son petit grain de sel, suggérant qu'à travers cette vidéo, Travis pourrait bien chercher à faire passer un message à son ex-femme, Kylie Jenner, avec qui il a eu deux enfants. WHO KNOWS?

Vidéo: watson

