Emily Ratajkowski filmée en pleine galoche dans les rues de Paris

Emily Ratajkowski a été filmée en train d'échanger une galoche passionnée avec un mystérieux homme dans une rue parisienne. Mais qui peut bien être l'heureux élu? Spoiler: il ne s'agit pas de Harry Styles.

Harry Styles, est-ce déjà de l'histoire ancienne? Désormais, Emily Ratajkowski semble être sous le charme d'un «Frenchie». Et on peut la comprendre: son bisou passionné avec Harry Styles en mars dernier avait autant fait jaser les tabloïds, que grincer des dents du côté de l'ex du chanteur, Olivia Wild.

En ce doux mois d'octobre, le top model américain semble s'être laissé emporter par le romantisme de la capitale française, dans laquelle elle passe beaucoup de temps. Il faut dire, comme le souligne Grazia, que EmRata (son surnom pour les intimes) y passe beaucoup de temps, entre les fashionweeks et son contrat avec la marque Kérastase. Et quitte à y passer du temps, autant que ce soit en bonne compagnie!

Dans une vidéo paparazzade diffusée par le Daily Mail, l'on peut apercevoir la belle aux abords d'un café, discutant avec un homme mystérieux. Quelques minutes plus tard, l'on peut apercevoir Monsieur se pencher sur le visage du mannequin, et l'embrasser. Mais pas pour un petit bisou d'amitié: les deux fougueux sont partis sur une pelle aussi longue que passionnée. Monsieur s'accrochant même au derrière de sa dulcinée, de façon «effrontée» (merci le Daily Mail pour ce décryptage détaillé!).

Le French Kiss n'a jamais aussi bien porté son nom. source: twitter/dailymail

Décidément, la star de Blurred Lines semble avoir vraiment un «quelque chose» pour les bisous sauvages échangés en pleine rue.

Mais qui est l'heureux élu?

L'heureux élu n'est pas complètement inconnu du grand public. Le nouveau chéri d'EmRata est le comédien et humoriste de 27 ans, Stéphane Bak. Ce nom ne vous dit rien? Vous l'avez peut-être déjà croisé dans un épisode de la mini-série Bref.

Le Français de 27 ans a fait ses débuts au cinéma dans le film Les Profs, avant de décrocher de plus grands rôles dans L’Adieu à la nuit d’André Téchiné ou Twist à Bamako de Robert Guédiguian. Il est également apparu dans des films internationaux, comme The French Dispatch. Son rôle le plus notable est celui d'un étudiant dans le film Asteroid City de Wes Anderson, aux côtés des stars Scarlett Johansson et Tom Hanks.

«Mais cette fois, c’est le French Lover qu’il joue» Merci Grazia pour ce trait d'esprit.

Emily «profite»

Dans la vidéo, l'on peut apercevoir que Emily semble avoir réalisé qu'elle était filmée. Mais voilà qui n'amenuise pas son enthousiasme pour autant. Il faut dire que la belle est bien décidée à profiter de la vie, alors qu'elle a entamé une procédure de divorce d'avec Sebastian Bear-McClard en août 2022, dans le sillage d'une tromperie.

«Trompée par son mari, la superbe brune assume vouloir profiter à fond de sa nouvelle vie de célibataire» Grazia

Depuis, le top a enchainé les flirts: on lui a d’abord prêté une aventure avec Brad Pitt, jamais confirmée. Puis elle a eu une brève liaison avec le DJ new-yorkais Orazio Rispo, une amourette avec Pete Davidson, qu'elle a oubliée dans les bras du photographe Jack Greer. Après une passade avec l’humoriste Eric André, ce fut au tour de la «méga-galoche» avec Harry Styles d'enflammer la Toile. Qui sait, peut-être que EmRata a trouvé l'âme sœur en la personne de son Frenchie?

