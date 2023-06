Nouvelle école. Sur YouTube , l'artiste lausannois Comme1flocon donne sa version des faits de son exclusion de

Ce Romand a été exclu de l'émission rap «Nouvelle école»

Ce Lausannois aurait dû figurer dans le casting de Nouvelle école, ce concours hip-hop ultra-populaire diffusé sur Netflix. Cependant, sa performance a été coupée au montage. Il donne sa version des faits via sa chaîne YouTube.

Alors que le gagnant de la deuxième saison de Nouvelle école est connu (si vous avez manqué l'ultime épreuve, lisez l'article jusqu'au bout), force est de constater que la Suisse n'a pas réussi à s'illustrer sur les bancs de l'école hip-hop cette année.

Pourtant, le pays regorge d'un vivier de talents qui n'ont pas peur de se frotter aux sphères internationales. L'on se rappelle de prestation de la rappeuse valaisanne KT Gorique, qui avait marqué les esprits dans une battle contre Soumeya.

Cette saison, un Lausannois aurait pu faire partie du casting, mais la production a décidé de couper sa prestation au montage, nous apprend ce jeudi le média 24heures. En cause: son style jugé trop américain.

L'artiste en question se présente sous le nom de Comme1flocon. Son style musical, multicolore, glisse sur une base électro entre des influences hip-hop, R&B ou encore afro. A écouter le son, pas de doute, cependant: le rappeur signé dans un label indépendant parisien aurait eu toute sa place dans l'émission.

Sur sa chaîne YouTube, l'artiste retrace l'historique de la malheureuse aventure, et donne sa version des faits.

Un an d'engagement

Le rappeur a été approché par la production en été 2022. «Au début, je suis hypé; il y avait un casting ouvert, et là ils viennent à moi». Le vingtenaire se réjouit que son travail soit valorisé, deux ans après avoir lâché son premier EP.

«Pour être honnête avec vous, je me demandais si le genre d'artiste que j'étais correspondait à cette série. Il y a beaucoup de clichés autour du rappeur, avec ses codes qui ne sont pas forcément les miens.» Comme1flocon sur sa chaîne YouTube.

Une performance appréciée

Lorsque vient le jour de sa performance, l'artiste est soulagé - du moins sur le moment: il sent qu'il a capté positivement l'attention du public, «qui n'était pourtant pas le mien». Mais en ce qui concerne les trois juges, Niska, Shay et SCH, les réactions sont mitigées.

«Quand ils m’ont rappelé sur scène, ils m’ont dit qu’ils n’avaient rien à me dire musicalement, mais que mon rap, peut-être… parce que je suis Suisse, n’évolue pas dans les codes du rap français.» Propos relayés par 24 heures .

«Niska m'a le plus étonné. En gros, il m'a dit que j'étais trop cain-ri (...) La manière dont il a amené ça était limite un peu dénigrante pour mon art (...) ce que j'apporte au final ne s'inscrit pas dans les codes du marché français.» Comme1flocon sur sa chaîne YouTube.

Quant à Shay, elle n'aurait pas su quoi lui dire lors de son évaluation. «Un vrai malaise», juge le Suisse. La petite réserve liée à son influence US se transforme bientôt en vraie douche glacée. Moins d'un mois avant la diffusion, Comme1flocon reçoit un appel de l'équipe éditoriale, qui lui apprend que sa performance n'apparaîtra finalement...pas du tout.

«C'est un délire, les gars, c'est quoi les codes du rap français? J'ai le seum» Comme1flocon sur YouTube

Au départ, le Lausannois croit à une blague. Comment sa séquence peut-elle finir à la poubelle alors qu'il a pris sur son temps et son argent pour tenter l'aventure? Son désarroi ne fait que grandir, alors que sa participation annoncée récolte de l'engouement en Suisse, qu'il reçoit des messages de soutien, et qu'il apparaît dans les promos de l'émission.« J'étais repost par des sites de rap», explique, amer, l'artiste via YouTube.

Quelques messages repostés par Comme1flocon. source: youtube

«Je leur ai donné quasi un an de mon temps, à faire les contrats, les castings, la performance, et de mon côté, à ne pas drop (réd: lâcher) de son.»

Le Lausannois avance sa propre théorie pour expliquer cette décision drastique. Diffuser sa performance, analyse-t-il, ça n'aurait pas été bon pour les juges. Entre autres en raison de leurs «retours» qui seraient «totalement illégitimes», notamment en évoquant les codes américains. «Ils ont choisi la solution facile», achève le Lausannois, qui dit cependant avoir eu très tôt une drôle d'intuition.

«Je vois à quel point les gens peuvent être lâches» Comme1flocon sur YouTube.

And the winner is...

Du côté des candidats plus fortunés, les quatre finalistes en lice se sont affrontés lors de la dernière épreuve diffusée le 21 mai sur Netflix. Et le verdict est tombé. Un an après la consécration de Fresh La Peufra, c'est Yuz Boy qui l'a emporté face à Coelho. L'artiste de 23 ans remporte ainsi les 100 00 euros de gain, et lance sa carrière avec le single Yafama.

Cependant, selon les dernières informations de BFMTV, le vainqueur de la compétition serait visé par une plainte pour viol. Comme le relaie le média français par la voix de son avocat, «l'artiste assure de son côté n'avoir rien à se reprocher.»

