Crystal n'a pas apprécié les conseils de la juge et l'a bien fait savoir.

«La fille... que je la recroise pas» Embrouille dans «Nouvelle Ecole» sur Netflix

Alors que la finale de la compétition de rap francophone Nouvelle Ecole approche à grands pas, une séquence risque bien de rester dans les annales de l'émission: le face-à-face entre Shay et la candidate belge Crystal, qui a fait monter la tension d'un cran...pour le plus grand plaisir des réseaux sociaux.

TikTok ne s'en remet toujours pas. Alors que la saison 2 de Nouvelle Ecole, la télé-réalité musicale calquée sur son modèle américain Rhythm + Flow, est diffusée depuis le 17 mai sur Netflix, une séquence ne cesse de faire jaser sur les réseaux. A tel point que ces derniers s'en sont donné à cœur joie pour parodier la petite altercation.

Il s'agit du face-à-face entre Shay, l'une des juges dans la compétition, et de la candidate Crystal, une rappeuse de 31 ans dont le style vestimentaire et musical n'ont d'égal que son caractère bien trempé. Alors que celle-ci lâchait un freestyle dans le but d'intégrer la compétition, la prestation n'a pas été au goût de Shay.

L'interaction avait pourtant débuté sous de bons auspices: la juge, également originaire de Belgique, a dit apprécier le flow de la rappeuse novice, «bien posé mais basique». Cependant, et c'est là que la séquence se corse, l'interprète de Jolie Go a jugé que la prestation attendue n'était pas au niveau de l'attitude très «bad bitch» et caricaturale de la candidate.

«J'ai pas réussi à comprendre qui tu étais vraiment. J'ai l'impression que c'est comme une carapace ou une image que tu veux montrer. Et c'est cool, le côté Bad Bitch et tout, mais il faut qu'il y ait de la profondeur, sinon tu touches pas les gens. Sinon, on comprend pas. Même Nicky Minaj, elle a de la profondeur (...) ça braque les gens, si tu fais beaucoup de manières. Nous, derrière, on t'attend on tournant (...)». Shay après la prestation de Crystal netflix

La video en question👇

Vidéo: extern / rest

Le laïus n'a pas eu l'air de plaire à Crystal, visiblement agacée. La candidate n'a pas cherché à cacher son émotion, puisque c'est une véritable soupe à la grimace qu'elle a servie à la jurée. Cette dernière, d'ailleurs, n'a pas manqué de relever cette attitude:

«Je sais pas pourquoi tu fais des grimaces, en fait...» Shay

Et dès que la candidate a tourné les talons, Shay n'a pas pu s'empêcher de lâcher ses nerfs: «La fille....que je la recroise pas, elle».

Sur la Toile, la battle continue sous forme de mèmes, alors que le public s'est divisé en deux camps; certains disent comprendre les arguments de Shay, tandis que d'autres jugent l'élimination injuste et incohérente.

Booba vient mettre sa petite graine

Parmi les détracteurs de la juge, l'on trouve une forte tête bien connue du clash version digitale. Booba a en effet manifesté son soutien à Crystal, affichant temporairement la moue dédaigneuse de la chanteuse en photo de profil Instagram.

«Signe-la, montre-leur», a réagi un internaute. «A croire que vous avez tous trouvé sa presta' au niveau, restez concentrés», s'agace un autre twitto.

Qu'en a pensé Shay, l'ancienne protégée du Duc de Boulogne, et autrefois signée par son label 92i ? La soeur du Motif est restée laconique dans sa communication:

Quant à Crystal, elle n'a pas renoncé à son attitude au micro de l'émission radio belge Rapol’Og. «J'ai une histoire avec Booba», avance la trentenaire, avant de se raviser. Evoquant sa relation avec Shay, la rappeuse est plus diserte:

«On se connaît sans se connaître. On s’est déjà vues mais ce n’est pas ma copine» Crystal interview sur les ondes de la chaîne d'infos BX1

L'artiste a également tenu à mettre les points sur les i au sujet de sa prestation virale: «C'était juste un freestyle que vous avez vu. C'était pas toute ma life!»

Pour ou contre, le microbuzz à la sauce rap game a permis à Crystal de sortir du lot, puisque ses mimiques, tout comme son son, ont largement été repris sur TikTok.

Crystal a même pu rencontrer Aya Nakamura. instagram: @Crystal_officiel

Pour rappel, Netflix sortira le huitième et dernier épisode de la saison ce mercredi 31 mai. La dernière épreuve opposera les quatre finalistes: Yuz Boy, Coelho, Lpee et Dau. Coelho et Dau sont déjà sûrs d'être qualifiés.

WarEnd, le rappeur toulousain mis en lumière par Bigflo et Oli, et chouchou de cette saison, a été éliminé par le duo Ledos.

WarEnd, la révélation de Nouvelle Ecole👇

Vidéo: extern / rest

La finale de Nouvelle Ecole est à voir dès le 31 mai sur Netflix. Le reste de la saison est disponible depuis le 17 mai.

