Les années 2000, c'était vachement mieux 💔

Vous êtes nostalgiques de cette belle époque? Moi aussi. Replongeons ensemble dans une chouette décennie aux tendances parfois un peu douteuses, mais qui nous manquent quand même.

Les années 2000, c'était super. Encore plus comparé à aujourd'hui. Voici la preuve avec sept chapitres qui manquent parfois d'objectivité (mais seulement parfois).

Douce époque où on pouvait porter une cravate autour du cou comme Avril Lavigne et être cool. Alors OK, c'était pas élégant. Mais l'élégance était une notion toute relative: les mecs se faisaient des pics de gel, les filles s'étalaient du fard à paupières blanc avec les doigts (pas la peine de nier les meufs, on l'a toutes …