L'une de ces stars est le «Meilleur artiste romand» de l'année 2023

Qui de KT Gorique, Baron.e ou Billie Bird raflera le titre de «Meilleur artiste romand»? Fin du suspense mercredi, lors de la grande soirée des Swiss Music Awards 2023. Dans l'attente, watson vous a concocté un condensé des infos essentielles à connaître à leur sujet.

Plus de «Divertissement»

Les néophytes disent Swiss Music Awards. Les connaisseurs l'abrègent «SMA». Quel que soit son nom, c'est l'événement le plus attendu de l'année pour les artistes de notre Helvétie. Et pour cette édition 2023, le rendez-vous qui a lieu ce mercredi 17 mai au Hallenstadion de Zurich remettra 14 prix.

On compte, parmi ceux-ci, le plus important pour le côté francophone du pays: celui du «Meilleur artiste romand» (dit de manière plus cool: «Best Act Romandie»). Ont donc été sélectionnés trois noms bien connus de la région, mais parfois aussi à l'international. Les voici.

KT Gorique , la rappeuse validée par les States

Vidéo: watson

Sa réputation n'est plus à faire. Et donc, en toute logique, KT Gorique a été nommée dans la catégorie du «Meilleur artiste romand». La rappeuse valaisanne carbure au hip-hop depuis sa jeunesse qui a d'ailleurs débuté en Côte d'Ivoire. La carrière de Caterina Akissi Amenan Mafrici de son vrai nom prend alors l'ascenseur en 2012, lorsqu'elle remporte le titre de championne suisse de freestyle, à New York.

De Tentative de survie (2012) à New Babylon (2022), l'artiste aujourd'hui âgée de 31 ans a su montré qu'elle maniait les rimes aussi bien qu'elle savait jouer des sonorités tantôt reggae tantôt électriques. Une insolente polyvalence qui lui a naturellement valu une participation validée par SCH, Shay et Niska lors de la première édition du télécrochet rap de Netflix, Nouvelle école.

Baron.e , le duo à l’impétueuse nostalgie

Vidéo: watson

Derrière Baron.e: Faustine Pochon et Arnaud Rolle. Deux Fribourgeois émulsionnés à l'électro et l'indie pop. Amis depuis l'enfance, le duo décide de lier leur passion pour la musique en 2019. Leur première performance réussie dans un bar confirme alors une évidence: leur truc à eux, ce sera la «mélancolie festive».

En clair, le style de Baron.e (dit Baron-Baronne) donne une furieuse envie de danser et de chialer, jusqu'à n'en plus finir. Preuves en sont les EP Jeunesse dorée (2020) et Nuit noire (2023) qui mêlent au désespoir l'énergie de la révolte. Et la recette paie: le 30 juin 2022, le groupe créé la surprise en remplaçant avec brio Yseult au Paléo festival. La suite les hisse en sélection des «Meilleurs artistes romands» des Swiss Music Awards 2023.

Billie Bird , la chanteuse à l'assaut du lointain

Vidéo: watson

Elle est dans le système depuis dix ans et désormais dans la liste des «Meilleurs artistes romands». Billie Bird c’est l’alter ego d’Elodie Romain. Une Lausannoise d'origine franco-espagnole galvanisée par la découverte et l'aventure. C'est la raison pour laquelle l'artiste de 39 ans a décidé de tirer son nom de scène de l'exploratrice et écrivaine anglaise Isabelle Bird.

De cette perpétuelle envie de se frotter à l'inconnu sont nés des influences plurielles. Citons, parmi elles, Fiona Apple, Nirvana, Paula Cole ou encore Joni Mitchell et Ani DiFranco. Un savant mélange qui a donné Le split en 2013 et La nuit en 2018. Lesquels projets présentent des tonalités pop folk inspirées par les années 80 et confèrent à la Suissesse, depuis lors, les faveurs des meilleurs critiques spécialisées.

Le concert de Stromae à Paléo en 2022:

1 / 12 Le concert de Stromae à Paléo

Regardez la réaction de cette fillette qui trouve une cassette