Voici la chanson qui représentera la Suisse à l'Eurovision

Remo Forrer chantera «Watergun» à l'Eurovision Song Contest.

Plus de «Divertissement»

«Watergun»: c'est le titre de la chanson suisse à l'Eurovision Song Contest 2023 à Liverpool (Royaum-Uni). Le titre sera interprété par le jeune Saint-Gallois Remo Forrer. Son nom avait été annoncé la semaine dernière.

La radio-télévision alémanique SRF a rendu publique, mardi, la chanson qu'interprétera Remo Forrer à l'Eurovision Song Contest. Il s'agit d'une ballade intitulée «Watergun» («Pistolet à eau»), qui évoque l'impuissance face aux conflits armés sur la planète.

Vidéo: watson

«Ma génération doit vivre avec les conséquences de décisions que nous n'avons pas prises», déplore le chanteur âgé de 21 ans sur le site en ligne de SRF. «C'est frustrant, mais j'ai l'espoir, néanmoins, que des changements sont possibles». La chanson de Remo Forrer se veut également un appel à la paix, un an après l'invasion russe en Ukraine.

Remo Forrer. Image: sda

Composée par Argyle Singh, Ashley Hicklin et Mikolaj Trybulec, elle a été choisie à 50% par un jury de 20 professionnels internationaux et à 50% par un panel de 100 particuliers intéressés par le Concours Eurovision de la chanson. Son interprète a remporté l'édition 2020 du show télévisé «The Voice of Switzerland».

Les demi-finales du 67e Eurovision Song Contest ont lieu les 9 et 11 mai. On y apprendra alors si Remo Forrer, domicilié dans le Toggenburg, se qualifie pour la grande finale du samedi 13 mai. L'évènement a lieu au Royaume-Uni qui remplace l'Ukraine, vainqueure l'an dernier, dans son organisation en raison de la guerre.

L'Eurovision, ce n'est pas que des moments de grâce: 5 moments à la fois gênants et géniaux de l'Eurovision de Marie-Adèle Copin

Succès suisses récents

Le grand show musical européen a plutôt réussi ces dernières années à la Suisse, depuis qu'elle en a professionnalisé sa sélection. Elle s'est qualifiée systématiquement pour la finale depuis 2019 et la 4e place du Bernois Luca Hänni. Le Fribourgeois Gjon's Tears a même terminé 3e de la compétition en 2021. L'an dernier, l'Appenzellois Marius Baer a, toutefois, moins «cartonné»: il est arrivé 17e sur 25. Il n'y a pas eu d'édition en 2020 en raison de la pandémie.

Avec la chanson de Remo Forrer, la Suisse envoie un homme à l'Eurovision pour la quatrième fois consécutive. «Watergun» est aussi la troisième ballade consécutive proposée par un confédéré.

Changement pour la phase finale

Pour se qualifier pour la finale, Remo Forrer devra convaincre exclusivement les téléspectateurs européens. Depuis cette année, la part de 50% du choix du jury professionnel dans le choix des chansons qualifiées pour le grand show final disparaît, après avoir constitué la règle depuis 2009.

Les musiciens suisses ont connu une longue série de désillusions, lorsque le verdict a appartenu exclusivement aux téléspectateurs, entre 1998 et 2008. Seule la dernière édition de cette période a constitué un succès pour la Suisse, avec une 8e place. Par la suite, les participations helvétiques ont fait un peu meilleure figure, sans connaître les honneurs, à l'exception d'une 4e place en 2014, avant que la Suisse n'opte pour un nouveau mode de sélection.

(jah/ats)