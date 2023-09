Ce boys band fait son come-back: voici sa nouvelle chanson

Après 20 ans de silence, le mythique boys band NSYNC a fait son retour sur la scène des MTV VMA. En plus, Justin Timberlake et ses acolytes sortent un nouveau titre.

Jennifer Doemkes / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

Lors des MTV Video Music Awards de cette année, un moment a provoqué une euphorie particulière dans le public cette semaine: à la surprise de toutes les personnes présentes, le groupe culte des années 90 NSYNC s'est soudainement retrouvé au grand complet sur la scène du Prudential Center dans le New Jersey pour remettre l'un des prix.

La présentatrice Nicki Minaj a qualifié de «moment emblématique» la réunion des cinq artistes, qui s'étaient séparés en tant que groupe en 2002 et s'étaient réunis pour la dernière fois en 2013. Depuis, les fans du monde entier espéraient un retour du boys band. Et effectivement, il y aura de la nouvelle musique de NSYNC.

Ça s'est aussi passé aux MTV VMA 👇

Ils sont de retour en studio après 20 ans !

Après plus de 20 ans, Joey Fatone, Lance Bass, J.C. Chasez, Chris Kirkpatrick et Justin Timberlake se sont retrouvés en studio, comme l'a révélé ce dernier sur Instagram. Timberlake y a partagé un clip montrant les chanteurs en train d'enregistrer la chanson Better Place - et donnant un premier extrait. Dans la vidéo, le chanteur de 42 ans déclare:

«Nous faisons cette chanson comme une lettre d'amour à nos fans» Justin Timberlake

Le groupe en studio👇

Vidéo: instagram

Rien d'autre n'est prévu de la part du groupe pour le moment. Universal a fait savoir au Today Show de la chaîne NBC qu'il s'agissait de la seule nouvelle chanson des cinq musiciens. Better Place sortira le 29 septembre et figurera également sur la bande originale du film d'animation Trolls 3 - Ensemble, nous sommes forts. On entend d'ailleurs un extrait de la nouvelle chanson de NSYNC dans la bande-annonce du film.

Le film sortira dans les salles romandes le 18 octobre. Timberlake prête une nouvelle fois sa voix au personnage principal, le troll Branch, dans la version originale. Il avait déjà assumé cette mission aux côtés d'Anna Kendrick alias Queen Poppy dans les deux premiers films Trolls et Trolls World Tour.