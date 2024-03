La pochette du dernier album de Beyoncé ressemble presque à une peinture. instagram beyoncé

Voici ce que révèle la cover de l'album de Beyoncé

La chanteuse a partagé sur Instagram la pochette de son nouvel opus dont la sortie est prévue le 29 mars.

Beyoncé sur un cheval blanc lancé au gallot, les reines dans une main, le drapeau américain dans l'autre. Là voilà la cover de l'album terriblement attendu Country Carter dont la sortie est prévue le 29 mars. Cet opus marque le second acte de la trilogie d’albums initiée par Beyoncé en 2022 avec le disque Renaissance. Pour faire patienter ses fans, la chanteuse a non seulement partagé la pochette sur Instagram mais a également expliqué ce qui avait inspiré le projet Acte II:

«Les critiques auxquelles j’ai dû faire face lorsque je me suis lancée dans ce genre m’ont forcée à dépasser les limites qui m’avaient été imposées. L’acte II est le résultat d’un défi que je me suis lancé à moi-même et du temps que j’ai pris pour plier et mélanger les genres afin de créer ce corpus d’œuvres.»

Pas de doute, la cover reprend l'esthétique de la country. Et parce que rien n'est laissé au hasard avec Beyoncé, c'est un photographe texan qui se cache derrière ce cliché déjà culte. Il s'appelle Blair Caldwell et son créneau: les artistes féminines noires. Il collabore avec la chanteuse depuis de nombreuses années. C'est lui qui se cache également derrière la pochette de Renaissance où Beyoncé était déjà sur un cheval, mais une monture plus disco.

«Ce n'est pas un album de country, c'est un album de Beyoncé» Beyoncé sur Instagram concernant Country Carter (Carter étant son nom de famille)

Cette photo a été postée sur le compte Instagram de la société de production de Beyoncé, Parkwood. instagram parkwood

La pochette de l'album Act II va plus loin et suscite la discussion comme l'explique au Guardian Francesca T Royster, professeur d'anglais à l'université DePaul et auteure de Black Country Music: Listening for Revolutions: «Le choix esthétique est audacieux et semble signaler la manière dont Beyoncé se place dans les conversations sur le nationalisme, un thème très central dans les discours sur la musique country, le patriotisme et l'authenticité, depuis l'époque de ses origines.»

Beyoncé s'attaque donc à un gros morceau, celui du visage la country, largement blanc et rural et qui ne veut surtout pas être bousculé dans ses traditions. La preuve: en février, une station de radio a refusé initialement de diffuser le premier single de l'album, Texas Hold 'Em, car selon elle, Beyoncé n'est pas considérée comme une artiste country (avant de changer d'avis suite à de vives critiques). Ça ne l'a pourtant pas empêchée de devenir récemment la première femme noire à atteindre la première place du classement Hot Country Songs du Billboard.

Beyoncé a également dû faire face à des commentaires racistes, notamment de la part de l'acteur John Schneider, star de la série Dukes of Hazzard, qui a comparé l'incursion de l'artiste dans le genre à un «chien marquant chaque arbre».

«J’espère que dans quelques années, la mention de la race d’un artiste en ce qui concerne la diffusion de genres musicaux, n’aura plus lieu d’être» Beyoncé sur Instagram

La journaliste spécialisée dans la musique country Marissa R Moss a quant à elle émis l'hypothèse sur Twitter que la pochette s'inspirait peut-être du Bill Pickett Invitational Rodeo, un rodéo noir qui fête d'ailleurs cette année ses 40 ans. Mais Francesca T Royster pense que l'influence du visuel remonte encore plus loin. «Je pense à des portraits présidentiels comme ceux de George Washington par Gilbert Stuart et Charles Wilson Peale.» Selon elle, la cover de Beyoncé est également un clin d'oeil à la fameuse peinture ultra kitsch représentant Michael Jackson sur un cheval blanc et vêtu d'une armure façon monarque. «La pochette de Beyoncé est une allusion aux interventions artistiques et au recadrage des Noirs», a-t-elle déclaré.

Kehinde Wiley est également celui qui a peint le portrait officiel de Barack Obama. dr

En plus de cette photo sur laquelle on pourrait écrire un essai, Queen B a annoncé sur Instagram que l'album contient des surprises et des collaborations inédites. La semaine dernière, Dolly Parton a notamment révélé que Beyoncé avait enregistré une reprise de son classique de 1973, Jolene. Rendez-vous le 29 mars pour en avoir le cœur net.

