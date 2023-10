La mannequin américaine sortirait avec un «vrai cow-boy». Image: watson

Bella Hadid a un nouvel amoureux

La mannequin américaine s'est récemment affichée aux bras d'un «vrai cow-boy», selon le média TMZ. Les deux amoureux semblent réellement faits l'un pour l'autre. Trop mignon! On gossip?

New couple alert: la célèbre mannequin américaine Bella Hadid aurait un nouvel homme dans sa vie, qui est on ne peut plus parfait pour elle!

Et pour cause: Adan Banuelos, d'origine mexicaine et américaine, est une star de l'équitation aux Etats-Unis. En 2017, il a été élu au National Cutting Horse Association Riders Hall of Fame, devenant l'un des plus jeunes cavaliers à obtenir ce titre, rappelle le média américain TMZ. Le sportif est particulièrement connu pour ses performances en cutting, discipline dans laquelle le cavalier et sa monture sont jugés sur leur capacité à séparer le bovin du reste du troupeau.

Adan Banuelos, 34 ans, a récemment été aperçu en compagnie du mannequin Bella Hadid. Image: instagram @ab_performancehorses

Mais quel est donc le rapport entre un passionné de chevaux – un «vrai cow-boy», comme écrit TMZ – et la mannequin Bella Hadid, nous direz-vous? Eh bien, tous deux sont des amoureux des équidés! Vous ne le saviez pas? Scandale! Votre culture générale nous remerciera plus tard. Ou pas.

En effet, Bella Hadid est elle aussi une grande cavalière. Elle a, toutefois, dû faire une pause pendant plusieurs mois, car elle souffre de la maladie de Lyme. Elle a finalement pu reprendre l'équitation en compétition au printemps dernier.

Très amoureux dans les rues texanes

Le couple a été aperçu le 17 octobre dernier dans les rues de Fort Worth au Texas. Décidément, on reste sur une thématique équestre. Même leurs looks semblent tout droit sortis d'un film de western.

Auraient-ils coordonné leurs tenues et décidé exprès de se montrer en public dans un lieu qui évoque l'univers des chevaux? watson n'a malheureusement pas trouvé réponse.

Ce que l'on sait, toutefois, selon des témoins présents sur place qui se sont exprimés dans TMZ, c'est que le couple avait l'air «très heureux». Ils se faisaient des câlins, se tenaient la main et s'embrassaient. Sooo cute!

On leur souhaite tout le bonheur du monde. Qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas?

