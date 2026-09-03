Le Chant du gros 2024. Image: KEYSTONE

Le Chant du Gros commence et annonce un grand absent: «c'était démentiel»

Les festivaliers du Chant du Gros ne paieront plus avec les célèbres «Louis». Une tradition vieille de 20 ans disparaît pour considérablement simplifier l’organisation.

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Le festival du Chant du Gros se tiendra de jeudi à samedi au Noirmont (JU) avec, comme grand absent, les «Louis», la monnaie propre au festival qui était utilisée depuis une vingtaine d'années. Elle sera remplacée par un système «no cash», bien plus facile à gérer.

Les «Louis» étaient l'une des spécificités du festival franc-montagnard. Cette monnaie utilisable uniquement lors du Chant du Gros, qui se présentait sous forme de jetons, est remplacée dès cette année par un système «no cash». Leur abandon, déjà en discussion il y a une année, avait été annoncé au mois d'avril.

Utilisés depuis une vingtaine d'années et jusqu'à l'an dernier, les «Louis» constituaient le seul moyen de paiement à l'intérieur de l'enceinte. Les festivaliers échangeaient leurs francs suisses à l'entrée contre les fameux jetons et pouvaient se faire rembourser à la sortie. Gilles Pierre, contacté par Keystone-ATS reconnaît:

«C'était d'une autre époque»

La gestion de cette monnaie représentait un immense travail, mobilisant à elle seule une vingtaine de bénévoles le dimanche, selon le directeur. «C'était démentiel.»

Dès cette année, les paiements aux différents stands et bars se feront soit directement par carte, soit via un bracelet à charger à l'entrée. Un système semblable à celui de nombreux autres festivals. Le Chant du Gros n'y perd-il pas une partie de son ADN? «Il y a quelques nostalgiques, mais on ne peut pas contenter tout le monde», assume Gilles Pierre.

«Une journée de perdue»

Le directeur se dit en outre «confiant» à quelques jours du festival, malgré un «coup de stress» vendredi dernier, lorsque de fortes rafales de vent ont endommagé une partie du matériel. «Les grosses structures ont tenu, mais des bâches ont été déchirées», souligne Gilles Pierre, qui évoque «une journée de perdue pour remettre le terrain en état».

La soirée du samedi, avec Helena, Matt Pokora et Michel Fugain comme têtes d'affiche, affiche guichets fermés, ce qui représente environ 15 000 festivaliers. Il pourrait bien en être de même le vendredi, lorsque Matmatah et Hélène Ségara, notamment, se produiront sur la scène noirmonnière. «Le jeudi est plus difficile à vendre, comme chaque année», malgré la présence de Gaëtan Roussel ou encore Julien Doré, regrette Gilles Pierre.



Ce dernier estime que le festival accueillera environ 43 000 personnes au total des trois soirs. (sda/ats)