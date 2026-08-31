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Met Gala: Face au scandale, John Galliano prend une grave décision

FILE - Fashion designer John Galliano poses at the end of the presentation of the Dior Haute Couture spring/summer 2010 fashion collection on Jan. 25, 2010, in Paris. (AP Photo/Jacques Brinon, File) J ...
Le célèbre créateur de mode se retire du Met Gala et annule son exposition.Keystone

Face au scandale, John Galliano prend une grave décision

Le créateur de mode aussi iconique que controversé a décidé de se retirer du Met Gala 2027, sous la pression de ses nombreux détracteurs qui ne lui pardonnent pas ses agissements du passé.
31.08.2026, 15:4931.08.2026, 15:50

C’est sur son compte Instagram que John Galliano a annoncé la nouvelle: «Après mûre réflexion et de nombreuses discussions avec toutes les personnes concernées, j’ai décidé, avec une grande tristesse, qu’il valait mieux que l’exposition n’ait pas lieu pour le moment». Une exposition en son honneur, entièrement dédiée à son œuvre, que le Met Gala avait fièrement annoncée fin juillet.

Or, depuis un mois, la polémique enfle chaque jour un petit peu, en lien avec ses agissements passés. On parle ici notamment de cette célèbre vidéo de 2011, dans laquelle il scande «J'aime Hiltler» dans un bar parisien.

Le Met Gala 2027 fait déjà scandale
Le Met Gala 2027 fait déjà scandale
«Je ne veux pas que le débat qui m’entoure place le Met dans une position délicate ou détourne l’attention du travail remarquable du Costume Institute»
John Galliano
«Je reconnais et je respecte également le fait qu’une exposition rendant hommage à mon travail serait douloureuse pour certains»
John Galliano

Comme le rappelle le New York Times, cette décision intervient alors «qu’un certain nombre de donateurs et de responsables politiques s’exprimaient pour manifester leur opposition à cette exposition» qui devait durer neuf mois et démarrer durant le Met Gala 2027.

La semaine dernière, Julie Menin, présidente du Conseil municipal de New York, avait adressé une lettre à la direction du Met pour crier son opposition à la tenue de l'exposition à la gloire de Galliano.

(fv)

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