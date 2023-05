Beyoncé s'allie à Kendrick Lamar pour un remix explosif

Beyoncé surprend ses fans avec un remix de l'un de ses tubes

La reine du R&B et l'un des tauliers du rap US ont dévoilé vendredi un banger auquel personne ne s'attendait. Le morceau, qui réjouit les internautes, tire sur les problèmes de l'Amérique.

C'est la surprise qui a largement rythmé le week-end. Vendredi soir, sans que personne ne s'y attende, Beyoncé a dévoilé un remix de America Has a Problem (2022). Pour la nouvelle mouture de l'un des hits de son dernier album Renaissance, la reine du R&B s'est unie à l'un des tauliers du rap américain: Kendrick Lamar.

Découvrez par vous-même:

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a d'autant plus ravi que l'homme connu pour être le premier artiste hip-hop a avoir été récompensé d'un prix Pulitzer n'avait plus été entendu depuis son dernier projet Mr. Morale & the Big Steppers, en 2021. Face à une telle bombe, les internautes se sont accordés en masse: Beyonce et Kendrick ont «plié le game».

Un duo qui se connaît bien

America has a Problem n’est pas un morceau anodin. C'est une revendication qui signale les problèmes sociaux et politiques secouant les États-Unis, depuis des décennies. Pointant notamment la dépendance à la drogue et la violence liée au port d'arme, le message des deux artistes est sans équivoque: l’Amérique a un problème et doit changer.

Le sujet de la révolution est une thématique régulièrement abordée par le duo, tant dans leur carrière respective que lorsqu'ils sont ensemble. Car oui, il ne sont pas à leur première collaboration: Knowles et Lamar ont déjà mis en commun leur talent en 2019, dans la bande-son du film Le Roi Lion, ainsi que trois ans plus tôt dans Freedom, l'une des pistes de Lemonade, le sixième album de Beyoncé.

Beyonce Knowles et Kendrick Lamar avaient fait sensation en 2016 en interprétant un remix du titre de la chanteuse, Freedom, lors de la cérémonie des BET Awards. Image: capture d'écran twitter

Si cette troisième collaboration fait par ailleurs grand bruit, c'est parce qu'elle intervient alors que la chanteuse de 41 ans est en tournée mondiale depuis le 10 mai. Le Renaissance World Tour 2023 se poursuivra jusqu'au 27 septembre, en Europe et en Amérique du Nord. Aucune date en Suisse n'a été prévue.

