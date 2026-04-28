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Léa de la Star Ac' collabore avec cette immense star française

PARIS, FRANCE - JULY 08: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Vitaa attends the Stéphane Rolland Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 show as part of Par ...
Léa prépare-t-elle quelque chose avec Vitaa?Getty Images Europe

Léa de la Star Ac' collabore avec cette immense star française

Selon une information rapportée par 20 minutes, l'ex-finaliste suisse de la Star Academy Léa s’entoure de pointures de la pop française, dont l’incontournable Vitaa, pour lancer sa carrière solo.
28.04.2026, 11:5128.04.2026, 11:51

Depuis sa sortie du château de Dammarie-les-Lys, Léa ne quitte plus le devant de la scène. Alors qu'elle sillonne actuellement les routes pour la tournée de la Star Academy, avec des escales prévues à Genève, Fribourg et Sion cet été, l'ancienne finaliste prépare activement l'après. Pour transformer l'essai de la télévision en succès discographique, la jeune femme a choisi de s'entourer de noms prestigieux de l'industrie musicale.

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Selon le média 20 minutes, pour construire les bases de son identité artistique, Léa aurait intégré l’écurie «Indifférence Prod». Ce label, devenu une référence incontournable ces dernières années, gère déjà les carrières de mastodontes comme Slimane ou Gims.

En studio, elle peut compter sur l'expertise de John Mamann. Ce compositeur de renom, qui a prêté sa plume à des légendes telles que Johnny Hallyday ou Florent Pagny, accompagnerait désormais la Romande dans la création de ses propres titres.

Complicité retrouvée avec Vitaa

C’est via les réseaux sociaux que la collaboration la plus attendue a été dévoilée. Toujours selon 20 minutes, John Mamann a partagé des images montrant Léa en plein travail aux côtés de Vitaa.

Cette connexion semble naturelle, puisque les deux artistes avaient déjà partagé un moment fort lors de la demi-finale du télécrochet en interprétant en duo le tube A fleur de toi.

Aujourd'hui, leur relation dépasse le simple plateau de télévision. Si le mystère plane encore sur la nature exacte de leur travail (on ne sait pas s'il s'agit d'un futur duo ou d'un simple coaching), une chose est certaine: Léa semble avoir trouvé l’environnement idéal pour façonner son premier single. L'attente des fans, elle, est déjà à son comble.

(jod)

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