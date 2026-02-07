Les fans suisses de Léa se pressent au Palais des Congès à Bienne. image: watson x Keystone

C’est parti pour la finale de la Star Ac'! Les fans suisses se mobilisent

Alors que le dual final de la Star Academy entre Ambre et Léa est lancé, des fans suisses se rassemblent samedi soir au Palais des Congès à Bienne. Au menu, écran géant et pancartes enthousiastes.

Plus de «Divertissement»

Plusieurs centaines de fans de Léa Doffey se pressaient samedi soir au Palais des Congès à Bienne pour suivre sur écran géant la finale de la «Star Academy». Une victoire à ce télécrochet musical de TF1 est synonyme de tremplin pour lancer une carrière.

La salle se remplit petit à petit... Keystone

Avant le coup d'envoi du duplex avec le studio à Paris, le public de tous les âges manifestait déjà son soutien à la candidate biennoise en brandissant des pancartes avec des inscriptions comme «100% fan de Léa» ou «Léa notre Suissesse». Des jeunes filles arboraient aussi des t-shirts à l'effigie de leur idole et les fans scandaient «Léa, Léa».

De son côté, watson assiste également à la finale de la Star Academy... mais depuis Paris! Découvrez les images de cette folle soirée ici:

watson assiste à la finale de la Star Ac'! 1 / 10 On était à la finale de la Star Ac'

Une soirée assurée par TF1

Le foyer du Palais des Congrès s'est transformé en une fan zone pour suivre le duel opposant Léa Doffey à la Française Ambre. La famille de la première a fait le voyage à Paris pour assister à l'émission. Des millions de personnes la suivront aussi à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Qui va gagner la Star Academy ce samedi soir? Léa! Ambre! Voter Au total, 17 personnes ont participé à ce sondage.

A Bienne, l'animation de la soirée est assurée par TF1 pour que les fans puissent apparaître à l'écran à des moments clés de cette 13e édition. Caméramen et chauffeur de salle font en sorte que Léa ressente le soutien du public jusqu'à Paris.

Pour contourner l'impossibilité de voter par SMS taxés depuis la Suisse, ses fans ont mis en place une cagnotte pour financer des votants en France. A moins d'une heure du début du concours, le montant dépassait les 53 000 francs.

On vous en parlait ici:

La gagnante repartira avec un contrat d'enregistrement auprès d'une maison de disques, lui ouvrant les portes de la production d'un premier album et l'assurance de se produire sur de nombreuses scènes. Elle recevra aussi une somme rondelette de 100 000 euros.

(jod/ats)