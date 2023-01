La nouvelle saison de «The Voice» c'est bientôt et il y a du changement

La douzième saison de l'émission The Voice sur TF1 approche à grands pas et promet quelques nouveautés. Voici ce que l'on sait.

L'émission populaire The Voice revient très prochainement sur TF1. Diffusée le samedi soir, cette nouvelle saison sera centrée sur la chanson française, précise le média français La Dépêche.

Quelles sont les nouvelles règles de The Voice pour 2023?

Deux nouvelles règles feront leurs entrées dans cette douzième saison du télé-crochet:

Bloquer un coach: cette règle n'est pas nouvelle. Les membres du jury peuvent en effet se bloquer mutuellement afin d'améliorer leurs chances d'attirer le candidat dans leur équipe. Toutefois cette année, une nouveauté fait son entrée dans le règlement: à la fin d'une prestation, un coach pourra en bloquer un autre pendant la discussion avec le candidat faisant ainsi se retourner le fauteuil du coach bloqué.

Immersion totale pendant les battles: alors que jusqu'ici, les coachs restaient sagement assis face à la scène, ils pourront cette année être assis à côté de la scène.

alors que jusqu'ici, les coachs restaient sagement assis face à la scène, ils pourront cette année être assis à côté de la scène. De nouvelles étapes de battles: celles-ci seront suivies de «cross battles» et de «super cross battles». Ceci permettra d'éliminer petit à petit les quatorze candidats d'une équipe.

celles-ci seront suivies de «cross battles» et de «super cross battles». Ceci permettra d'éliminer petit à petit les quatorze candidats d'une équipe. Un super coach: son identité n'a pas été dévoilée, mais un «super coach» fera son entrée dans l'émission cette saison. Son rôle? Aider le public à faire son choix avant l'étape du direct.

Qui sont les nouveaux membres du jury?

La douzième saison de The Voice ne regroupera pas quatre, mais cinq coachs. Outre Amel Bent, Vianney et Zazie – qui fera son grand retour après cinq ans d'absence –, le duo BigFlo et Oli rejoindront le casting et se partageront un fauteuil.

Ça fait très Harry Potter quand même...

Quand sera diffusée The Voice?

Pour l'heure, aucune date de sortie officielle n'a été annoncée par TF1. Mais il semblerait que ce ne soit qu'une question de semaines. La chaine française a annoncé les nouveautés mi-janvier sur son site internet avec le message «bientôt de retour...».

Seule certitude: l'émission continuera d'être diffusée le samedi soir. (sia)

