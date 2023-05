Les grandes tournées, ce n'est pas pour tout de suite. Image: AP Invision

Céline Dion est de retour



La chanteuse canadienne a fait ses débuts d'actrice après sa maladie et a enregistré cinq nouvelles chansons.

Stefan Künzli / ch media

Plus de «Divertissement»

Ce fut un choc lorsque Céline Dion s'était adressée à son public en décembre de l'année dernière dans un message plein d'émotion. On lui a diagnostiqué le syndrome de Stiff-Person. Il s'agit d'un trouble neurologique très rare, une maladie du système nerveux qui lui a causé des spasmes musculaires incontrôlables, affectant ses jambes et ses cordes vocales. Elle a dû annuler toute sa tournée et donc aussi les concerts prévus à Zurich et s'est retirée.

Dans les médias, on a même spéculé qu'elle ne pourrait plus jamais chanter. «Oui, la maladie m'affecte beaucoup. Mais je veux vivre, je veux chanter, je veux être une bonne mère pour mes enfants», avait alors déclaré la chanteuse canadienne de 55 ans, qui avait remporté l'Eurovision pour la Suisse en 1988. Une Céline Dion n'abandonne pas si facilement. C'est une battante.

Elle reste dans sa zone de confort

Elle est effectivement de retour. Aujourd'hui sort l'album du film Love Again dans lequel elle fait ses débuts d'actrice aux côtés de Sam Heughan et Priyanka Chopra. Elle joue son propre rôle dans cette comédie romantique qui sortira au cinéma début juin.

La bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

L'album comporte cinq nouvelles chansons et des chansons d'amour connues de sa carrière comme It's All Coming Back To Me Now ou le classique d'Eric Carmen All By Myself.

Céline Dion n'a pas perdu l'habitude de chanter. Love Again et Love of My Life sont des ballades au piano peu orchestrées, de jolies mélodies comme elle en a l'habitude. Céline Dion chante avec émotion et avec une relative retenue. Elle se languit à travers la ballade soul Waiting On You et saute dans le falsetto. C'est habile et virtuose, mais un peu mince pour une Céline Dion. On attend en vain les grandes ascensions dans les hauteurs aériennes. The Gift est le seul morceau uptempo dansant. Mais là aussi, elle reste dans sa zone de confort. Sur I'll Be, elle est presque redevenue elle-même. Mais presque seulement. Elle semble repousser les limites et pourtant, on a l'impression qu'elle ne donne pas tout ce qu'elle a. Là où auparavant, vers la fin de la chanson, elle écrasait tout sur son passage, le chœur entre en scène.

Image: EPA

Sa marque de fabrique nous manque

Il serait d'ailleurs étonnant que la maladie ne laisse pas de traces. Nous devrions nous réjouir que Céline Dion donne un signe de vie musical et fasse ce qu'elle sait faire le mieux. Elle est en tout cas une grande chanteuse. Sur Love Again, sa grande classe est également évidente. Et pourtant, nous regrettons ces notes longues et pénétrantes dans les aigus, qui se frayent un chemin dans les conduits auditifs et sont devenues sa marque de fabrique.

Reste à savoir si elle retrouvera un jour sa force d'antan. Il en va de même pour la question de savoir si elle pourrait supporter physiquement un concert et une tournée. (aargauerzeitung.ch)

Le red carpet de l'Eurovision 2023 en images:

1 / 27 L'Eurovision 2023 en images source: epa / adam vaughan

On a regardé le clip d'Orelsan et voici ce qu'on en pense: