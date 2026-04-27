Selon une source, Jessica Biel aurait «lancé un ultimatum» à son mari, Justin Timberlake. getty/watson

«Elle n'en peut plus»: Ce célèbre couple est au bord du gouffre

Alors qu'ils sont sur le point de célébrer leur quatorzième anniversaire de mariage cet automne, la pop-star Justin Timberlake et l'actrice Jessica Biel traverseraient une période particulièrement difficile, à en croire des initiés.

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Au milieu de ce printemps ô combien romantique, entre les fiançailles toutes fraîches d'Harry Styles et Zoë Kravitz à l'amourette inattendue entre l'acteur Jacob Elordi et le top Kendall Jenner, d'autres duos emblématiques traverseraient des temps nettement moins roses.

Mariés depuis près de quatorze ans, Jessica Biel et Justin Timberlake ont connu leur lot d'épisodes «humiliants» ces derniers mois, dont l'arrestation pour conduite en état d'ivresse dans les Hamptons à l'été 2024, puis la publication de la vidéo tout récemment, ont été le pompon, la cerise sur le gâteau, le point culminant, le bouquet final.

Un ultimatum

En effet, entre soupçons d'infidélité pour lui, révélations peu flatteuses de Britney Spears dans ses mémoires à succès, tournée mondiale en dent de scie et, enfin, diagnostic de la maladie de Lyme, la patience de Jessica Biel a été mise à rude épreuve ces deux dernières années.

Réputé fêtard, Justin (ici lors de son arrestation, en juin 2024) est «le genre de personne qui, lorsqu’il sort, a toujours un verre à la main», selon une source.

«Sa dernière tournée a frôlé la catastrophe et sa carrière d'acteur est en perte de vitesse, tandis que Jessica enchaîne les projets en tant qu'actrice et productrice. Elle ne peut pas supporter ça indéfiniment», confiait déjà un informateur au même Daily Mail, le mois dernier. «Ses problèmes de conduite en état d'ivresse et de maladie de Lyme n'ont rien arrangé.»

Pas faute pourtant pour le couple d'avoir mis tout en œuvre pour préserver sa vie privée et son bonheur conjugal. Parents de deux enfants, Silas et Phineas, Justin et Jessica ont délaissé la clinquante et très exposée ville de Los Angeles pour l'Etat plus rural du Montana. Ils sont installés au Yellowstone Club, une communauté prestigieuse et isolée prisée des célébrités, située dans les montagnes de Big Sky, afin de «créer une certaine normalité» pour leur progéniture.

La «normalité»: le déménagement de la famille de Los Angeles à leur havre de paix dans le Montana a peut-être aussi joué un rôle dans la longévité de leur union. image: yellowstone club

«Jessica est vraiment heureuse de sa vie dans le Montana. Elle déteste Los Angeles et New York et adore tout de l'endroit où elle se trouve. Justin voyage beaucoup et elle le laisse faire ce qu'il veut» Une source, au Daily Mail

Toutefois, Justin Timberlake gérerait assez mal cette liberté accordée par sa moitié. Porté sur la fête et l'alcool, le chanteur a cumulé les affaires et petits scandales ces dernières années.

Au point que, selon une source proche du couple, Jessica Biel aurait lancé à son mari un ultimatum: se ressaisir... ou tout arrêter. Un faux pas de plus et l'actrice «passera à l'acte».

«Elle n'en peut plus. Elle fait tout avec les enfants et elle en a marre d'être humiliée en public» La source du Daily Mail à propos de Jessica Biel, affirmant que Timberlake n'est «jamais à la maison»

D'autres sources tempèrent

Ceci dit, le couple connait des temps tumultueux depuis ses débuts ou presque. Après s'être rencontrés pour la première fois en 2007, le chanteur et l'actrice ont entamé une liaison intermittente de quatre ans, avant une brève séparation en mars 2011. Ils se sont réconciliés quelques mois plus tard et Justin Timberlake a fait sa demande en mariage en décembre.

C'est pourquoi, malgré les difficultés, plusieurs sources affirment qu'une rupture n'est pas pour tout de suite. «Elle n'hésite pas à lui donner un ultimatum, mais je ne la vois pas le quitter de sitôt», affirme un informateur du Mail.

Pour d'aucuns, Jessica Biel ne serait pas prête à mettre fin à son mariage comme ça. Getty Images North America

Un autre initié affirmait le mois dernier qu'«il y a encore assez d'amour» et que Justin Timberlake ferait en sorte que «que ça marche.»

Ces dernières années, le duo n'a pas lésiné sur les efforts pour prouver que tout allait bien, en s'échangeant des messages d'amour à l'occasion des anniversaires et autres occasions spéciales.

Comme ce post, à l'occasion des 45 ans de Justin Timberlake. image: instagram

A en croire les indiscrétions de proches dans la presse, l'actrice continuera à soutenir son mari et leur relation, même si cela implique de fermer parfois les yeux sur certains de ses scandales publics. «Malgré les hauts et les bas dans la presse, elle le soutiendra toujours, lui et leur relation. Elle fait comme si de rien n'était. Elle l'aime beaucoup.»

Espérons que cela dure.

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