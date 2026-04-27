Les shampoings Pantene ou les rasoirs Gillette ne sont plus disponibles chez Migros. Image: watson

Migros retire L'Oréal, Garnier et Gillette de ses rayons

Certains produits L'Oréal, Pantene ou Head and Shoulders ne sont plus disponibles chez Migros. En cause? Les prix sont en cours de négociations avec ces grands groupes internationaux. La pénurie pourrait encore durer.

Plus de «Suisse»

Le constat est frappant lorsqu'on observe les étales de la Migros de La Chaux-de-Fonds: il n'y a (presque) plus de shampoings ou de masques pour les cheveux des marques L'Oréal, Garnier, Head and shoulders et Pantene. Même constat pour les rasoirs Gillette. D'autres succursales en Suisse romande sont touchées.

Sur l'étiquetage en dessus du prix, on peut lire:

«En interruption de livraison»

Voyez plutôt: Les étales Garnier sont quasiment vides. Image: watson

Les rasoirs Gillette ne sont plus très nombreux. Image: watson

Il en va de même pour les shampoings Pantene. Image: watson

Pourquoi cette pénurie? Et jusqu'à quand va-t-elle durer? Réponses.

Ne pas augmenter les prix

L'absence de ces produits est due à la négociation des prix avec le groupe Procter & Gamble (Head and shoulders, Pantene et Gillette) et L'Oréal, explique Prisca Huguenin-dit-Lenoir, responsable presse chez Migros.

Depuis 2025, en effet, un département central est en charge des accords tarifaires pour l'ensemble du groupe Migros, ce qui n'était pas le cas auparavant, poursuit la responsable presse.

Dès lors, avant de signer de nouveaux contrats avec certaines marques internationales, le géant orange veut s'assurer que les prix ne vont pas augmenter.

«L'objectif des négociations est de garantir des prix équitables et d'éviter de nouvelles hausses pour nos clients» Migros

Le point de friction actuel? Les marges bénéficiaires réalisées par ces grands groupes – de l'ordre de 15% à 20%. Migros, en revanche, «fonctionne avec une marge de moins de 2% et ne distribue ni dividendes ni bonus», assure l'entreprise. Les économies réalisées sont ainsi «reversées dans des prix plus bas».

«Les négociations en cours permettent la baisse de prix sur plus de 1000 produits. Cela permet aux clients d'économiser environ 500 millions de francs par an»

Interruption indéterminée

Jusqu'à ce qu'une entente soit trouvée, les produits mentionnés plus haut ne seront plus recommandés. La durée de cette interruption est indéterminée.

«La possibilité et le moment de recommander de la marchandise dépendent de l’évolution et de l’issue de ces négociations» Migros

De nombreuses succursales ont néanmoins encore des stocks, raison pour laquelle les articles concernés n'ont pas totalement disparu.

La solution proposée par Migros aux aficionados de L'Oréal ou Pantene? Se tourner vers les marques du géant orange. Ces dernières ont-elles donc enregistré une hausse des ventes? L'entreprise ne commente pas.



Vous l'aurez compris: si vous arrivez à bout de votre shampoing favori, il faudra vous armer de patience. Ou aller voir ailleurs!