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Voici à quoi ressemble un championnat d'Air Guitar

Ça existe toujours

La trentième édition du championnat du monde d'air guitar s'est tenue en Finlande il y a quelques jours. Les images valent le détour.
02.09.2026, 11:4102.09.2026, 11:41

«Make Air Not War». Tel est le slogan du championnat du monde d’air guitar, qui s’est déroulé du 26 au 29 août à Oulu, en Finlande. L’événement, qui s’engage en faveur de la paix dans le monde, porte le message suivant:

«Si le monde entier jouait de l’air guitar, il n’y aurait pas de guerres»

Mais le championnat du monde d’air guitar vise bien sûr avant tout une chose: déterminer qui sera la prochaine championne ou le prochain champion du monde de la discipline.

Voici le championnat en vidéo 👇

Vidéo: watson

L’événement se tient à Oulu depuis 1996. Pour cette 30e édition anniversaire, le Finlandais Aapo «The Angus» Rautio a décroché le titre. Le prix réservé au champion du monde: une vraie guitare, bien réelle cette fois.

«The Angus» avait déjà remporté le championnat du monde d’air guitar l’an dernier. Cette année, son avance sur la Japonaise Nanami «Seven Seas» Nagura, arrivée deuxième, a été infime. Les performances des participantes et participants ont été évaluées par un jury de cinq personnes.

Plus de 5000 spectatrices et spectateurs ont assisté sur place au championnat du monde d’air guitar et des dizaines de milliers d’autres l’ont suivi dans le monde entier en direct sur internet, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Plus de 50 adeptes de l’air guitar, venus de treize pays, ont participé à la compétition. (trad. hun)

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