Rodger et le tennis, c'est fini: voici l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle, entre autres, de l'impensable, du terrible, de la retraite de notre Rodger national annoncée ce vendredi.

THE news de la semaine

Le départ à la retraite de Rodger

La semaine passée, c'est les Anglais qui étaient en deuil suite à la mort de leur reine. Cette semaine, c'est les Suisses qui perdent leur monarque. Bon, il n'est pas mort. Certes, il n'a pas foulé un court depuis des mois. Mais le départ à la retraite de Roger Federer, c'est une news qui brise le cœur. Rodger, c'est l'homme qui nous a fait vivre les plus beaux moments du sport suisse (avec la victoire contre la France au dernier Euro on est d'accord). Alors merci pour tout, Roger Ier.

L'actu en Suisse

Des déchets nucléaires enterrés

Imaginez que vous êtes un habitant Lägern, région à cheval entre l'Argovie et le canton de Zurich. Un beau matin, on vous apprend qu'on va enterrer des déchets nucléaires radioactifs à côté de chez vous. Bah, c'est exactement ce qui est arrivé à ces bougres de Lägernois. Près de 50 ans après avoir entrepris des recherches, les autorités suisses ont fini par se mettre d'accord sur le lieu d'enfouissement des déchets nucléaires produits par les centrales de notre pays. Askip, d'après les géologues, les sols possèdent suffisamment d'argile pour que les habitants de ne soient pas irradiés. Askip...

La guerre des lampadaires à Delémont

Delémont, en temps normal, il ne se passe rien. Ce n'est pas exactement le genre de ville où l'on imagine des émeutes sociales. Mais ça, c'est du passé. Parce que depuis quelques jours, des inconnus ont lancé «la rébellion des étoiles». Mais à quoi s'attaquent donc les rebelles? Eh bien, aux fusibles des lampadaires. Vu qu'on nous demande d'économiser l'énergie, ils estiment que l'Etat devrait couper toutes les lumières le premier. Mais c'est sans compter les dangers d'accident pour les voitures qui roulent sans éclairage dans la ville...

L'actu à l'étranger

Les Russes se font ramasser en Ukraine

Ce que Poutine continue d'appeler une «opération militaire spéciale» tourne au fiasco pour la Russie. En quelques jours, les soldats ukrainiens ont repris plus de 6000 km2 de territoires dans le nord-est du pays. Zelensky s'est même payé le luxe d'un voyage dans la ville stratégique d’Izioum, reprise aux Russes, et a promis la victoire des siens. Ça n'a pas plu au Kremlin, qui a entrepris une série de bombardements massifs en représailles. Poutine est par ailleurs critiqué dans son pays. Le début de la fin pour sa guerre?

En Occident, des bouddhistes pas zen

Dans l'imaginaire, le bouddhisme est une religion de sérénité. Mais est-ce qu'elle échappe vraiment à toutes les dérives sectaires? Ce mardi, un film diffusé sur Arte a tranché par la négative. Réalisé par les journalistes Elodie Emery et Wandrille Lanos, le documentaire fait la lumière sur des abus sexuels et financiers commis par des lamas (les moines bouddhistes, pas les animaux) en Occident. La Suisse, pays qui accueille la plus grande communauté tibétaine d'Europe, n'y échappe pas. Même le Dalaï Lama est mis en cause pour inaction. Les bouddhistes ne sont pas toujours zen.

La news WTF

Boom du visionnage de The crown

Bon, on ne pouvait pas ne pas parler du décès d'Elizabeth II. Cette semaine, les témoignages se sont succédé à l'occasion du rapatriement du corps de feu la reine en Angleterre. Mais vu que vous avez certainement suivi la procession minute par minute, on vous a déniché une info plus originale. Après l'annonce du décès, le visionnage de The crown, la série qui retrace la vie de la souveraine, a augmenté de 800% sur Netflix au Royaume-Uni. Et vous, est-ce que vous avez binge-watché les épisodes? Dites-le-nous en commentaire!

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

